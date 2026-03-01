Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)'nin son dönemde bölgesel güvenlik yatırımlarına yöneldiği, özellikle hava ve füze savunma sistemleri konusunda Amerika Birleşik Devletleri yapımı Patriot füze sistemlerini gündemine aldığı çeşitli savunma çevrelerinde konuşuluyor.

PATRİOT FÜZESİNE DEV TALİP

Son iddialara göre BAE'nin, stratejik hava savunma kabiliyetlerini güçlendirmek için 15 adet Patriot füzesini satın alma planlarını değerlendirdiği ifade ediliyor. Bu iddia, ülkenin mevcut tehdit algısı ve İran kaynaklı gerilimlerin artmasıyla birlikte savunma harcamalarını artırma eğiliminin bir parçası olarak yorumlanıyor.

Patriot füzesi, Amerika menşeli bir hava savunma ve anti-balistik füze sistemidir. (MIM-104 Patriot) Bu sistem, uçaklara, balistik füzeler gibi yüksek hızlı tehditlere karşı etkili ve mobil platformdan fırlatma imkânı sunar.

BAE, daha önce de farklı dönemlerde ABD menşeli Patriot sistemlerine yönelik alımlar gerçekleştirmiş ve PAC-3 gibi ileri segment Patriot füzelerini ulusal hava savunmasına entegre etmişti.

Orta Doğu'daki siyasi güvenlik ortamı, özellikle İran ile bölge ülkeleri arasında son dönemde tırmanan gerilimler, çevre devletlerin savunma harcamalarını artırmasına yol açtı.

Son aylarda BAE, İran'dan gelen balistik füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini aktif olarak kullandı ve Patriot ile THAAD gibi katmanlı savunma şemsiyesine güvendi.

BAE'nin 15 adet Patriot füzesi satın alacağı iddiası, bazı çevrelerde konuşulsa da şu ana kadar resmi makamlar tarafından bu yönde net bir açıklama yapılmış değil.

Benzer şekilde savunma alanında Patriot alımlarıyla ilgili bilgiler çoğunlukla ülke stratejileri ve daha geniş hava savunma planlamaları çerçevesinde gündeme geliyor, ancak somut anlaşma duyurusu mevcut değil.