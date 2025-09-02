İSTANBUL 31°C / 21°C
  Kıyasıya pazarlık sonuç verdi... S-400'ler havalimanına indi
Savunma

Kıyasıya pazarlık sonuç verdi... S-400'ler havalimanına indi

Rusya'nın en önemli hava savunma sistemlerinin başında yer alan S-400 füzeleri için sıcak bir gelişme yaşandı. Dost ülke Pakistan ile sorunlar yaşayan Hindistan, hava savunma sistemlerini güçlendirmek için Rusya'nın S-400 füzeleri için harekete geçti. İşte ayrıntılar…

Kıyasıya pazarlık sonuç verdi... S-400'ler havalimanına indi
Dünyada birçok ülke hava savunma sistemlerini güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Pakistan ile geçtiğimiz aylarda sürtüşme yaşayan Hindistan yönetimi hava savunma sistemlerini güçlendirmek için Rusya ile S-400 füzeleri için müzakere masasına oturdu.

HİNDİSTAN'DAN HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE S-400 TAKVİYESİ

Moskova yönetimi ile S-400 pazarlığına oturan Hindistan, mutlu sona ulaşmak üzere.

Yeni S-400 füzesi sevkiyatı için müzakerelere başlayan Hindistan'ın, geniş çaplı görüşmeler sonucu hava savunma sistemlerini envanterine katmak üzere olduğu bildirildi. Öte yandan Yeni Delhi yönetiminin S-400 hava savunma füzelerinin yanı sıra savaş uçağı envanterini güçlendirmek için de Rusya ile SU-30 savaş uçağı alımı konusunda kıyasıya pazarlıkta sona geldi.

Dış basında yer alan habere göre, Hindistan yönetiminin kaç adet S-400 hava savunma füzesinin envanterine katacağı açıklanmazken, haberde S-400 füzelerinin maliyetine dair de bilgi verilmedi.

