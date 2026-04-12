Kuzey Afrika'nın önemli askeri güçlerinden biri olan Cezayir, hava kuvvetlerini modernize etme hedefi doğrultusunda dikkat çekici bir adım atmaya hazırlanıyor. Gelen son bilgilere göre, Cezayir'in Rusya ile 12 adet Sukhoi Su-35 savaş uçağının tedariki için görüşmeler yürüttüğü öne sürülüyor.

Cezayir'in bu hamlesi, özellikle Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki askeri dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabilir. SU-35 savaş uçağı, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemleri ve uzun menzilli hava-hava füzeleriyle modern hava muharebesinde öne çıkan platformlar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre, Su-35 savaş uçağı alımı gerçekleşirse Cezayir Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyeti ciddi ölçüde artacak. Bu durum, bölgedeki diğer ülkelerin de savunma yatırımlarını gözden geçirmesine neden olabilir.

Cezayir, uzun yıllardır Rusya ile güçlü savunma ilişkilerine sahip. Halihazırda envanterinde Rus yapımı birçok savaş uçağı ve savunma sistemi bulunan ülkenin, SU-35 savaş uçağı alımıyla bu iş birliğini daha da ileri taşıması bekleniyor.

Henüz taraflardan Su-35 savaş uçakları için resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da, savunma çevrelerinde bu anlaşmanın gerçekleşme ihtimali yüksek görülüyor. Anlaşmanın detayları ve teslimat takvimi konusunda önümüzdeki dönemde daha net açıklamaların yapılması bekleniyor.

SUKHOİ SU-35'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Süper manevra kabiliyeti (thrust vectoring motorlar)

Uzun menzilli radar ve hedef takip sistemi

Aynı anda çoklu hedef angajmanı

Gelişmiş elektronik harp sistemleri

Bu özellikler, SU-35 savaş uçaklarını hem hava üstünlüğü hem de çok amaçlı görevler için son derece etkili bir platform haline getiriyor.

