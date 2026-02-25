İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8703
  • EURO
    51,7582
  • ALTIN
    7319.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Kıyasıya pazarlıklar sonuç verdi! 10 adet F-35 savaş uçağı askeri üsse geliyor
Savunma

Kıyasıya pazarlıklar sonuç verdi! 10 adet F-35 savaş uçağı askeri üsse geliyor

Güney Amerika kıtasının son zamanlarda karışmış olmasından dolayı, bölgenin önemli ülkesinden son dakika F-35 savaş uçağı hamlesi geldi. Ülke, envanter stokunu yenileyerek 10 adet F-35 savaş uçağını bünyesine katmak istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ25 Şubat 2026 Çarşamba 15:51 - Güncelleme:
Kıyasıya pazarlıklar sonuç verdi! 10 adet F-35 savaş uçağı askeri üsse geliyor
ABONE OL

Güney Amerika'da dengeleri değiştirebilecek bir iddia savunma kulislerini hareketlendirdi. Latin Amerika'nın en büyük askeri gücü olan Brezilya'nın 10 adet F-35 SAVAŞ UÇAĞI satın alabileceği öne sürüldü.

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, askeri havacılık çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

ABD merkezli savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 Lightning II, 5. nesil savaş uçakları arasında gösteriliyor.

F-35 savaş uçaklarının öne çıkan özellikleri, düşük radar görünürlüğü (stealth), gelişmiş sensör füzyonu, ağ merkezli harp yeteneği ve yüksek hassasiyetli mühimmat kapasitesi olarak belirtiliyor.

PEKİ BREZİLYA'NIN MEVCUT ENVANTERİ NE DURUMDA?

Brezilya halihazırda İsveç üretimi Saab JAS 39 Gripen savaş uçaklarını kullanıyor. Bu uçaklar, Brezilya Hava Kuvvetleri envanterinin bel kemiğini oluşturuyor.

Uzmanlara göre F-35 SAVAŞ UÇAĞI gibi 5. nesil bir platforma geçiş bölgesel hava üstünlüğünü ciddi şekilde artırabilir. Öte yandan F-35 savaş uçağı satışı ile ABD ile askeri iş birliğini derinleşebilir.

Şu ana kadar Brezilya hükümetinden veya Lockheed Martin'den F-35 SAVAŞ UÇAĞI alımına dair doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle konu şimdilik iddia seviyesinde. Ancak savunma kulislerinde konuşulmaya başlanmış olması bile dikkat çekici.

Para çekme işlemlerinde artık...

Ülkede "beyaz petrol" fışkırıyor
  • F-35 savaş uçağı
  • savaş uçağı haberleri
  • keşfet haberleri

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.