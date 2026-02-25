Güney Amerika'da dengeleri değiştirebilecek bir iddia savunma kulislerini hareketlendirdi. Latin Amerika'nın en büyük askeri gücü olan Brezilya'nın 10 adet F-35 SAVAŞ UÇAĞI satın alabileceği öne sürüldü.

Henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddia, askeri havacılık çevrelerinde büyük yankı uyandırdı.

F-35 SAVAŞ UÇAĞI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

ABD merkezli savunma devi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 Lightning II, 5. nesil savaş uçakları arasında gösteriliyor.

F-35 savaş uçaklarının öne çıkan özellikleri, düşük radar görünürlüğü (stealth), gelişmiş sensör füzyonu, ağ merkezli harp yeteneği ve yüksek hassasiyetli mühimmat kapasitesi olarak belirtiliyor.

Brezilya halihazırda İsveç üretimi Saab JAS 39 Gripen savaş uçaklarını kullanıyor. Bu uçaklar, Brezilya Hava Kuvvetleri envanterinin bel kemiğini oluşturuyor.

Uzmanlara göre F-35 SAVAŞ UÇAĞI gibi 5. nesil bir platforma geçiş bölgesel hava üstünlüğünü ciddi şekilde artırabilir. Öte yandan F-35 savaş uçağı satışı ile ABD ile askeri iş birliğini derinleşebilir.

Şu ana kadar Brezilya hükümetinden veya Lockheed Martin'den F-35 SAVAŞ UÇAĞI alımına dair doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle konu şimdilik iddia seviyesinde. Ancak savunma kulislerinde konuşulmaya başlanmış olması bile dikkat çekici.

