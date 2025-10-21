Dünyada birçok ülke hava savunma gücüne takviye yapmak istiyor. Başta Türkiye olmak üzere hemen hemen her ülke dünyada yaşanan gerilimlerden sonra sınır güvenliğini artırmak için hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Polonya'da bölgedeki istikrarsız durumlardan sonra 12 adet Patriot hava savunma sistemlerine talip oldu.

12 ADET PATRİOT FÜZESİNİ ALACAKLAR

ABD basınında yer alan habere göre, Ukrayna-Rusya savaşının çıkmazda olması sebebiyle Polonya ülke topraklarını korumak için bölgede caydırıcı güç olabilmek için ABD'den Patriot hava savunma füzelerini radarına aldı.

12 adet Patriot hava savunma füzesine talip olan Varşova yönetimi, satın alma işlemlerini tamamlamak üzere bir sözleşme hazırladı. ABD'ye sunulacak sözleşmede 12 adet Patriot füzelerinin satışının bir an önce yapılmasına dikkat çekildi. Rusya-Ukrayna gerginliğini en yakından hisseden Polonya hükümeti bölgedeki etkin güç olmak için Patriot füzelerini filosuna katmak istiyor.

Eskiyen envanterini güçlendirmek ve yenilemek isteyen Polonya yönetiminin Patriot hava savunma füzeleriyle Rusya'ya karşı özellikle etkin bir rakip olmak için yoğun çaba sarf ediyor. Polonya yönetiminin, ABD'ye sunduğu 12 adet Patriot hava savunma füzesi sözleşmesine ilişkin ise maliyetine dair bilgiye yer verilmedi.