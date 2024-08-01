Kızılelma göklere hazırlanıyor! Bir aşama daha tamamlandı

İhracat rekorları kıran ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin yerli insansız savaş uçağı Kızılelma, önemli bir testten daha başarıyla geçti. Kızılelma, taksi testini başarıyla tamamladı. Bu test, uçağın pistte hareket yeteneklerini, frenleme ve yönlendirme sistemlerini denemek amacıyla gerçekleştirildi.

BAYRAKTAR PAYLAŞTI

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X'teki sosyal medya hesabından, "Bayraktar Kızılelma PT-3 Taksi Testi" ifadeleriyle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının heyecanlandıran görüntülerini paylaştı.

Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek.

6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak.