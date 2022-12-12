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Savunma

KIZILELMA için geri sayım başladı: Bir ay içerisinde olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Selçuk Bey'in ifadesine göre, bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir. Tabii çok muhteşem bir eser olacak. Allah mahcup etmesin.' dedi.

12 Aralık 2022 Pazartesi 09:04 - Güncelleme:
KIZILELMA için geri sayım başladı: Bir ay içerisinde olabilir
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmadaki KIZILELMA açıklaması heyecana neden oldu.

"BİR AY İÇERİSİNDE KIZILELMA'YI UÇURMA DURUMU OLABİLİR"

Erdoğan, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'daki son durumun sorulması üzerine, "Kızılelma çok fazla sürmeyecek. Selçuk Bey'in ifadesine göre, herhalde bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir. Çok da muhteşem bir eser olacak. Allah mahcup etmesin. Gerçekten Kızılelma'yı yakalayacağız." cevabını verdi.

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