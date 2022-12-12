KIZILELMA için geri sayım başladı: Bir ay içerisinde olabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşması'nda yaptığı konuşmadaki KIZILELMA açıklaması heyecana neden oldu.

"BİR AY İÇERİSİNDE KIZILELMA'YI UÇURMA DURUMU OLABİLİR"

Erdoğan, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'daki son durumun sorulması üzerine, "Kızılelma çok fazla sürmeyecek. Selçuk Bey'in ifadesine göre, herhalde bir ay içerisinde Kızılelma'yı uçurma durumu olabilir. Çok da muhteşem bir eser olacak. Allah mahcup etmesin. Gerçekten Kızılelma'yı yakalayacağız." cevabını verdi.