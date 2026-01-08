KIZILELMA için gün sayıyorlar: Modern silahları etkisiz kılacak bir yetenek geliyor

Türkiye'nin savunma sanayi alanında attığı adımlar yabancı basında ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak Defense Express internet sitesi bir haberinde, KIZILELMA'nın aylar içinde TSK envanterine gireceğini bildirdi.

SAYILI GÜNLER KALDI

Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi Birim Lideri Halil Akar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'da beş prototip üretiminin tamamlandığını ve iki adet seri üretim uçağın hazırlandığını belirtti. Akar, hem test hem eğitim hem de sevkiyat faaliyetlerinin gece gündüz sürdürüldüğünü ifade ederek, 2026 yılının ilk çeyreğinde KIZILELMA'nın envantere gireceğini vurguladı.

Türk savunma sanayi şirketi Baykar'ın, ilk 2 KIZILELMA insansız savaş uçağının yakın gelecekte Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmeyi planladığı ifade edilen haberde, teslimatın 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşmesinin planlandığı bu zaman çizelgesi kapsamında, test aşamasından ilk askeri hizmete geçişin artık sadece birkaç ay uzakta olduğu ifade edildi.

YENİ BİR DÖNEMİN FİTİLİNİ ATEŞLEYECEK

Türkiye ve dünya için bir dönüm noktası olarak yorumlanan KIZILELMA'nın teslimat ile insansız savaş jetlerinin operasyonel olarak benimsenmesinin fitilini ateşleyeceği dile getirildi.

Tam muharebe hazırlığının devam ettiği belirtilen haberde, jet motorlu insansız savaş uçağının bir ulusal hava kuvvetine ilk gerçek geçişi nedeniyle tarihi olarak kabul edileceği aktarıldı.

Silahlı uçuş testlerinin sürdüğü ifade edilirken, Baykar mühendisleri ve TSK personeli için eğitimlerin aynı anda devam ettiği vurgulandı.

KIZILELMA'YA YENİ YETENEKLER KAZANDIRILIYOR

Öte yandan KIZILELMA programının giderek daha gelişmiş yetenekler sergilemeye devam ettiği, son testlerin, özel yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen otonom filo uçuşunu içerdiği ve hem insanlı hem de insansız diğer uçaklarla koordineli operasyonlara doğru kaydedilen ilerlemeyi gösterdiği ifade edildi. Bu özelliklerin, insansız savaş uçaklarının karmaşık hava muharebesi ve hava polisliği senaryolarına entegre edilmesi için çok önemli olduğu aktarıldı.

Bu yetenekler olgunlaştıkça, KIZILELMA'nın, geleneksel bir savaş uçağının işlevsel rolüne yaklaşarak, sürekli devriye ve hava savunma görevlerini yerine getirmeye daha da yaklaşacağı ifade edildi.

Ayrıca KIZILELMA'nın İran yapımı Şahed benzeri insansız hava saldırı araçları da dahil olmak üzere uzun menzilli saldırı dronları gibi tehditlere karşı koymada özellikle değerli olacağının altı çizildi. KIZILELMA gibi insansız savaş uçaklarını kullanan ilk ülkelerden biri olacak olan Türkiye'nin bu alanda gelişiminin, dünyanın önümüzdeki yıllarda hava gücünü yeniden şekillendirmesine neden olacağı ifade edildi.