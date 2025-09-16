Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 13. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknoloji tutkunlarını yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda buluşturacak.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, NTV özel yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Bayraktar şunları kaydetti:

"Teknofest için muazzam bir hazırlık var, iki katı bir hazırlık yaptık. Teknofest'in dizaynı büyülü bir diyar gibi. Teknoloji alanındaki öğrenilmiş birkaç yüzyıldır medeniyetimizin içine işlemiş bir çaresizlik var diyebiliriz. Teknofest'in başarısı gençlerimize, topluma "bende yapabilirim" duygusunu aşılamak oldu. Buradan dünyaya damgasını vuracak girişimlerini çıkacağını görüyoruz.

Savunma sanayimizin son 20 yıldaki başarısı Teknofest'in ana motivasyonu oldu.

Teknofest'in başarısı bir özgüven devrimi, bir paradigma dönüşümü, öğrenilmiş çaresizliği kaldıran bir festival.

ÇELİK KUBBE MESAJI

Hava savunma dünyanın en zor teknolojilerinden biri. Saldırmak kolay ancak savunmak çok zor. Hava savunma sistemleri açısından ülkemiz her kademeyi geliştirdi. katmanlı bir şekilde oluyor hava savunma. Bunların her kademesini ASELSAN geliştirdi. Ancak tüm ülkemizi kapsayacak bir hava savunma sistemi henüz geliştirilmedi.

Caydırıcı olup savunmayı seçmek daha zor bir yol. Aslolan caydırıcı olabilmek. Tüm füzeleri engelleyebilen bir hava savunma sistemi dünyada yok. Hepsinin bir sınırı. Taaruz kapasitesini geliştirip hepsini bir savunma sistemine çevirebilirsiniz. Taaruz sistemleri konusunda daha hazırlıklı olmamız gerekiyor.

5 nesil Kızılelma gibi sistemlerle mukavemet etmeniz mümkün. Bunun yanında kamıkaze dronelar gibi sistemler ile taaruz etmeniz mümkün. Üzerine koyduğunuz mühimmatların, üzerine koyduğunuz radarların kapasitesi çok önemli.

KIZILELMA GELİYOR

KIZILELMA düşük kapasiteli üretimde. KIZILELMA bir anlamda yeniden yapıldı. Tüm iç yapısı değişti. Son nihai protetipini geliştirdik. Amacımız 2026'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine katılmasını hedefliyoruz. Bambaşka bir nesil olarak yeni bir sayfa oluşturuyor. Maliyeti insanlı uçaklara göre daha maliyet etkin.