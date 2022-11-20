KIZILELMA ile ilgili heyecanlandıran gelişme! Selçuk Bayraktar o anları paylaştı

Türkiye'nin 2023 yılında gökyüzüne çıkarmayı planladığı KIZILELMA ile ilgili heyecanlandıran gelişme yaşandı.



Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı.



Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, güzel haberi "Bayraktar KIZILELMA'yla bir pazar hatırası..." ifadeleriyle duyurdu.



Bakan Varank ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Muharebe alanında insansız savaş uçağınız olduğunu düşünün. O insansız savaş uçağının TCG-ANADOLU'dan kalkıp indiğini hayal edin. İşte bunlar Türkiye'yi bölgeselden küresel bir güç haline getirmenin adımları..." ifadelerini kullandı.

Kızılelma'nın ilk uçuşunu da bir kaç güne yapması bekleniyor.

