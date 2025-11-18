''KIZILELMA'' itirafı: Türkiye'nin çok gerisinde kaldık

Baykar'ın tamamen öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA, Türkiye'yi havacılıkta yeni bir lige taşıyacak kritik bir kabiliyeti daha test etti. Milli insansız savaş uçağının geliştirme faaliyetleri planlandığı gibi ilerlerken platforma tamamen yerli imkanlarla ASELSAN tarafından geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi'nin (EOTS) entegrasyonu başarıyla tamamlandı. ASELSAN'ın kızılötesi (infrared) banttaki en gelişmiş ürünü olan TOYGUN, Bayraktar KIZILELMA'ya sahada büyük avantaj sağlayacak.

DÜNYADA BİR İLK: İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞINA GÖMÜLÜ EOTS

Bu testler "gömülü EOTS" teknolojisinin dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağında uygulanması anlamına geliyor. F-16 gibi platformlar hedefleme sistemlerini harici bir pod olarak taşırken, Bayraktar KIZILELMA'da bu sistemin gövde içine gizlenmesi uçağın düşük radar izi (düşük görünürlük) kabiliyeti için kritik önem taşıyor. TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA'nın bu stratejik avantajını koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

KIZILELMA'YA TOYGUN ENTEGRASYONU DÜNYA BASININDA

KIZILELMA'ya kazandırılan yeni yeteneği yakın markaja alan dünya basını, Türkiye'nin beşinci nesil seviyesindeki sistem entegrasyonuna sahip sayılı ülkeler arasına girdiğini yazdı. KIZILELMA'ya entegrasyonun savunma mimarisindeki rekabeti etkileyebilecek nitelikte olduğunu değerlendiren uluslararası basın kuruluşları, yeni bir eşiğin aşıldığını aktardı.

"TÜRKİYE'NİN GERİSİNDE KALDIK" İTİRAFI

Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisini daha da ileriye taşıdığını yazan komşu ülke Yunanistan basını, söz konusu entegrasyonun Türkiye'nin İHA programını ileri taşıdığını belirtti. Sistemin Baykar tarafından yapılan duyurudan sonra uluslararası savunma çevrelerinde yoğun ilgi gördüğü belirtilen haberde, "Türkiye askeri İHA endüstrisinde gelişirken, Yunanistan çok geride kaldı" denildi.

Yunan İHA'sını eleştiren Atina basını Newsbreak, kendi projelerinde hala ilerleme kaydedilmediğini aktararak, KIZILELMA'nın "görünmezlik" özelliği için sistemin gövde içine yerleştirilmesinin kritik bir mühendislik tercihi olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE KONSEPTİNİ GÜÇLENDİRDİ"

Yunanistan merkezli bir diğer medya kuruluşu On Alert ise TOYGUN entegrasyonu ile KIZILELMA'nın düşük görünürlük özelliklerinin korunduğuna dikkat çekildi. Entegrasyonu geleneksel uçak türleri ile karşılaştıran Atina basını, bu tür görünmezlik sistemlerinin çoğunlukla harici kapsüllerde taşındığını yazdı.

Entegrasyonun KIZILELMA'nın taktik seviyedeki kapasitesini yükselttiğini aktaran Yunan basını, Test sonuçlarının, Türk savunma şirketinin iddia ettiği tüm operasyonel yetenekleri doğruladığı kaydetti. Sistem sayesinde operatörlerin geniş bir operasyon alanını hassas şekilde izleyebildiğini belirten On Alert, bu entegrasyonun Türkiye'nin insansız muharebe konseptindeki yaklaşımını güçlendirdiğini bildirdi.

"TÜRKİYE 3 ÜLKEDEN BİRİ HÂLİNE GELDİ"

Kardeş ülke Azerbaycan basını da Baykar'ın beşinci prototip KIZILELMA üzerinde gerçekleştirdiği testlerde TOYGUN EOTS'nin F-35 benzeri dahili hedefleme yetenekleri kazandırdığına dikkat çekti. Sistemin entegrasyonunun ASELSAN tasarımının kritik bir aşamasını oluşturduğu ifade edilen haberde, platformun Çorlu'daki test merkezinde farklı test aşamalarından geçtiği hatırlatıldı.

Haberde, dünyada ilk kez bir insansız muharebe hava aracında gövde içine gömülü bir EOTS kullanıldığı ifade edildi. Bu mimarinin düşük radar görünürlüğü için önemli olduğu belirtildi. Caliber Az, sistemin platforma üst seviye sensör füzyonu kapasitesi kazandırdığını yazdı. Haberde, bu teknoloji sayesinde Türkiye'nin bu seviyede bir sisteme sahip 3 ülkeden biri hâline geldiği bilgisi aktarıldı.

"TÜRKİYE HIZLA İLERLİYOR"

Alman savunma haberleri sitesi Militaer Aktuell, TOYGUN EOTS'nin KIZILELMA'ya entegrasyonuyla Türkiye'nin insansız gizli savaş uçağı geliştirme programında önemli bir aşamaya ulaştığını yazdı. Haber sitesi, sistemin daha önce yalnızca beşinci nesil jetlerde kullanılan bir teknoloji olduğunu hatırlattı. "Türkiye, ilk insansız uçağının geliştirilmesinde hızla ilerliyor" ifadesi kullanılan haberde, entegrasyonun Baykar'ın projede operasyonel olgunluğa yaklaştığını gösterdiği ifade edildi.

HİNDİSTAN BASINI YAZDI

Hindistan merkezli savunma haberleri portalı Defence Mirror, TOYGUN EOTS'nin başarıyla uygulanmasının Türkiye'yi yüksek teknoloji sınıfında konumlandırdığını duyurdu. Haberde, sistemin yalnızca beşinci nesil uçaklarda görülen bir yapı olduğuna dikkat çekilerek, Türkiye'nin bu sistemi insansız bir hava platformuna entegre eden ilk ülke olduğunun altı çizildi. KIZILELMA'nın bu entegrasyonla gelişmiş hedefleme teknolojilerini insansız platformda kullanabildiği ifade edildi.

Yunan haber sitesi IN GR ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki geniş ölçekli yatırım stratejisini incelediği haberinde, Ankara'nın savunma sanayisine yaptığı yatırımların diplomatik önemine dikkat çekti. Yunanistan'ın arayı kapatmak için çalıştığını bildiren IN GR, Türkiye'nin savunma sanayisine istikrarlı şekilde yatırım yapmaya devam ettiğini ifade etti. Türkiye'nin 111 ülkeye 7,1 milyar doları aşan savunma ihracatı yaptığı bilgisi paylaşıldı. Haber sitesi, Türkiye'nin Avrupa savunma mimarisinde daha görünür bir aktör olmayı hedeflediğini yazdı. Bu hedefin, AB ülkeleri için üretim ve geliştirme süreçlerinde güvenilir bir ortak arayışına karşılık geldiği ifade edildi. IN GR, Türkiye'nin savunma alanındaki teknolojik kapasitesini artırmayı sürdürdüğünü bildirdi.