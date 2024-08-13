Kızılelma'da yeni aşama! Selçuk Bayraktar Paylaştı

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, BAYKAR Teknoloji tarafından geliştirilen KIZILELMA PT-3'ün "Motor Çalıştırma ve Koşu Testleri"ne ilişkin bir video paylaştı.

Otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, Aktif Faz Dizinli Radar (AESA) ile yüksek durumsal farkındalık özelliklerini de barındıran Bayraktar Kızılelma PT-3, 30 bin feet operasyonel irtifaya, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip. 5 saat havada kalabilen ve agresif manevralarla hava-hava muharebesi yapacak Kızılelma PT-3, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak Kızılelma PT-3, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek.