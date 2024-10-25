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Savunma

''KIZILELMA''daki anlamlı mesaj... Gövdesine işlendi

Türk devletlerinin izleri 'KIZILELMA'nın gövdesine işlendi. Anlam yüklü uçağın maketi Haluk Görgün ve Haluk Bayraktar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi.

25 Ekim 2024 Cuma 17:32 - Güncelleme:
''KIZILELMA''daki anlamlı mesaj... Gövdesine işlendi
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İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "KIZILELMA" maketi takdim edildi.

"KIZILELMA"DAKİ ANLAMLI MESAJ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Baykar Genel Müdürü ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan KIZILELMA maketinin üzerinde yer alan görsel ve işaret dikkat çekti.

TÜRK DEVLETLERİNİN İZLERİ "KIZILELMA"NIN GÖVDESİNE İŞLENDİ

KIZILELMA maketinin geniş kanatlarında Akıncılar, atlı birlikler, okçular yer alırken maketin geniş gövdesinde ise Selçuklu devlet arması işlendi.

Kuyruk kanatlarında Sultan Alparslan ve Selçuklu sancağı yer aldı.

16 yıldızlı Cumhurbaşkanlığı forsu Türk devlerinin temsilen uçağın üst kısmına işlendi.

Maketin kaidesindeki 7 katman Türk boyları ve Türkiye'nin 7 bölgesini temsil edecek şekilde ceviz ağacından imal edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SAHA EXPO fuarında stantları ziyaret etti

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