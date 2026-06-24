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Savunma

Kızılelma'dan gövde gösterisi! Hedefi tam isabetle vurdu

TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi ile havalanan Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen TOYGUN Elektro-Optik Sensör Sistemi ve Lazer Güdüm Kiti 82 ile hedefi tam isabetle vurdu. Öte yandan TOYGUN EOTS, KIZILELMA'nın düşük görünürlük kabiliyetini koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesine de katkı sağladı.

IHA24 Haziran 2026 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Kızılelma'dan gövde gösterisi! Hedefi tam isabetle vurdu
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Milli teknoloji hamlesi kapsamında yerli imkanlarla geliştirilen insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, yapılan test uçuşunda hedefini tam isabetle vurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen KIZILELMA insansız savaş uçağı, testlerine hız kesmeden ediyor. Bayraktar KIZILELMA, gövde kısmında taşıdığı TOYGUN Elektro-Optik Sensör Sistemi ile başarılı atışlar gerçekleştirdi.

KIZILELMA, ASELSAN tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Lazer Güdüm Kiti 82 ve yine ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER Güdüm Kiti'yle başarılı atışlara imza attı.

Öte yandan TOYGUN EOTS, Bayraktar KIZILELMA'nın düşük görünürlük kabiliyetini koruyarak gelişmiş hedefleme yapabilmesini sağlıyor.

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