9 Eylül 2025 Salı
Savunma

KIZILELMA'dan kritik adım! Selçuk Bayraktar gurur anlarını Nsosyal'den paylaştı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kritik agresif tırmanış ve manevra testini başarıyla tamamladı. Görüntüleri BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Nsosyal hesabından paylaştı.

9 Eylül 2025 Salı 07:00
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak tasarlanan Bayraktar KIZILELMA, başarılı bir test uçuşuna daha imza attı.

KIZILELMA PT-3'ün, Agresif Tırmanış ve Manevra Testi göz doldurdu. O gurur anlarını, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Nsosyal hesabından paylaştı.

Kızılelma, uçakların çeviklik, kontrol kabiliyeti ve aerodinamik tepkisini sınırlı ve zorlu koşullarda ölçen bu testten de geçer not aldı.

Söz konusu test uçuşu, Kızılelma'nın yüksek çeviklik ve ani tepki kabiliyeti ile süpersonik potansiyelinin sınanması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.

