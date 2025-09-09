Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak tasarlanan Bayraktar KIZILELMA, başarılı bir test uçuşuna daha imza attı.

KIZILELMA PT-3'ün, Agresif Tırmanış ve Manevra Testi göz doldurdu. O gurur anlarını, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Nsosyal hesabından paylaştı.

Kızılelma, uçakların çeviklik, kontrol kabiliyeti ve aerodinamik tepkisini sınırlı ve zorlu koşullarda ölçen bu testten de geçer not aldı.

Söz konusu test uçuşu, Kızılelma'nın yüksek çeviklik ve ani tepki kabiliyeti ile süpersonik potansiyelinin sınanması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.