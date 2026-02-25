Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar KIZILELMA'nın ASELSAN tarafından geliştirilen TOYGUN 100 sistemiyle birlikte EOTS performans test uçuşunu başarıyla tamamladığını açıkladı.

Test uçuşu, savunma sanayii açısından dikkat çekici bir gelişme olarak kaydedildi.

SELÇUK BAYRAKTAR: "KIZILELMA TESTTEN BAŞARIYLA GEÇTİ"

Selçuk Bayraktar, NSosyal platformundan yaptığı açıklamada, Bayraktar KIZILELMA'nın ASELSAN'ın geliştirdiği TOYGUN 100 ile gerçekleştirdiği EOTS performans test uçuşunun başarıyla sonuçlandığını belirtti. Bayraktar KIZILELMA'nın bu testte gösterdiği performans, sektörde büyük heyecan oluşturdu.

ASELSAN'IN TOYGUN 100 SİSTEMİYLE YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI

Bayraktar KIZILELMA'nın ASELSAN TOYGUN 100 ile birlikte gerçekleştirdiği bu başarılı test uçuşu, savunma sanayiinde iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, Bayraktar KIZILELMA ve TOYGUN 100 sistemlerinin entegre çalışmasının sektörde yeni fırsatlar oluşturacağını vurguladı.

Bayraktar KIZILELMA'nın ASELSAN TOYGUN 100 ile elde ettiği başarı, savunma teknolojilerinde Türkiye'nin geldiği noktayı gözler önüne serdi.