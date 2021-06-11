İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2021 Cuma / 1 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2926
  • EURO
    10,1088
  • ALTIN
    506.134
  • BIST100
    1462.48
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Komşu ülkeden ABD'yi çok kızdıracak hamle! Savaş gemileri ilk kez o sularda
Savunma

Komşu ülkeden ABD'yi çok kızdıracak hamle! Savaş gemileri ilk kez o sularda

İran'ın Sahand muhribi ve Makran helikopter gemisi, 30 günlük bir yolculuğun ardından ilk kez Atlantik'e açıldı.

star.com.tr11 Haziran 2021 Cuma 10:59 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 11:00
ABONE OL

İran'ın Sahand muhribi ve Makran helikopter gemisi, 30 günlük bir yolculuğun ardından ilk kez Atlantik'e açıldı.

İki İran askeri gemisi, Sahand destroyeri ve Makran ileri üs gemisi, 30 günlük bir yolculuğun ardından Atlantik okyanusuna açıldı.

İran Ordusu Koordinasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Sayyari, her ikisi de yerli imkanlarla geliştirilen iki geminin yaklaşık 6.000 deniz mili yolculuğun ardından, Atlantik Okyanusu'na ulaştığını duyurdu.

Sayyari, yaptığı basın açıklamasında, 'Donanmanın 'Sahand' destroyeri ve 'Makran' gemisinden oluşan 77. stratejik deniz filosu, İran'ın denizcilik alanındaki yeteneklerini göstermek için ilk kez Atlantik Okyanusu'nda bulunuyor.' dedi.

Yetkili, Atlantik'teki İran gemilerinin varlığının, İran Donanması'nın uluslararası sularda gezinmek için devredilemez haklarına olan inançlarını yansıttığını belirterek, "Filo 10 Mayıs'ta Bandar Abbas'tan ayrıldı ve otuz günlük seyrüseferinde Ümit Burnu'nu geçtikten sonra, 6.000 deniz mili (yaklaşık 12.000 kilometre) seyahat etti. Bu uzun yolculuktan sonra şu anda Atlantik Okyanusu'nda. İki gemi Kuzey Atlantik'teki yolculuklarına devam edecek.' açıklamasında bulundu.

GERİLİMİ ARTIRABİLİR

İran, ABD, İsrail ve Batılı müttefikleri ile artan gerilimin ortasında, son yıllarda yerli olarak üretilen deniz teknolojisine önemli ölçüde yatırım yaptı. Şubat ayında İran, 228 metrelik dönüştürülmüş bir petrol tankeri olan ileri üs gemisi Makran'ın denize indirilmesinden kısa bir süre sonra 340 füze taşıyan gemisini tanıttı

Son aylarda ABD Donanması, Tahran Donanmasını 'güvensiz ve profesyonel olmayan' girişimlerle suçladı. İran da, ABD'yi "profesyonel olmayan davranış" ve "kışkırtıcı hareket" ile suçlayarak, tepkilere karşılık verdi.

İran'ın ilk kez Atlantik'e askeri gemi çıkarmasının, gerilimi artıracağı tahmin ediliyor.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.