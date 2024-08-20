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Savunma

Komşuda ATMACA paniği! Gündem oldu

Karadan Karaya Seyir Füzesi ATMACA'nın test atışlarındaki başarısı Yunan basınında ilgi odağı oldu. Yunan basını ATMACA'nın rekor menzile ulaştığı yazdı.

TRT Haber20 Ağustos 2024 Salı 10:04 - Güncelleme:
Komşuda ATMACA paniği! Gündem oldu
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Türk savunma sanayiinin yaptığı başarılı hamleler Yunan basınında manşetlerde yer almaya devam ediyor.

Bunun son örneği, Roketsan'ın geliştirdiği, Karadan Karaya Seyir Füzesi ATMACA oldu.

ATMACA'nın hedefini tam isabet vurduğu görüntüleri Yunan basınında ilgi odağı oldu.

EN UZUN MENZİLLİ VE EN UZUN SÜRELİ UÇUŞ

Yunan merkezli Balkan Haber Ajansı İBNA, Kara ATMACA'nın son test atışının detaylarını haberleştirdi.

En uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdiğini vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün "ATMACA ordumuzun gücüne güç katacak" sözlerine yer verdi.

Yunan savunma sitesi Flight.gr, Kara ATMACA seyir füzesinin, son test atışında hedefleri tam isabetle vurduğunu belirtti.

ATMACA'nın hedefi vurma görüntülerini paylaştı.

REKOR VURGUSU YAPILDI

Yunan savunma sanayii sitesi Future Warfare ise ATMACA'nın 280 kilometre ile menzil rekoru kırdığını vurguladı.

Füzenin tüm teknik detaylarını okuyucularıyla paylaştı.

Tekerlekli kara araçlarıyla fırlatıldığını ama daha önce Türk Deniz Kuvvetleri'ne de hizmet verdiğini hatırlattı.

Deniz ve karadan sonra ATMACA'nın havadan fırlatılan bir seyir füzesi olarak karşımıza çıkabileceğini belirtti.

Pentapostagma gazetesi de ATMACA'nın son testindeki başarısından bahsetti.

Roketsan tarafından geliştirilen füzenin hem rekor menzile ulaştığını hem de hedefleri tam isabet vurduğunu duyurdu.

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