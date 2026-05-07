Yunanistan merkezli savunma yayın organı Defence Point GR, Türk teknoloji şirketi Pasifik Teknoloji'nin gerçekleştirdiği dev savunma ihracatını gündemine taşıdı. Haberde, Türkiye'nin dost ve müttefik olarak tanımlanan ismi açıklanmayan bir ülkeye 100 bin adet FPV kamikaze drone satacağı belirtildi.

Pasifik Teknoloji'nin ilk savunma sanayii ihracatı olarak duyurduğu anlaşmanın, yalnızca FPV kamikaze İHA'larla sınırlı olmadığı aktarıldı. Anlaşma kapsamında şirketin geliştirdiği farklı insansız sistemlerin de yabancı ülke envanterine gireceği ifade edildi.

Akıllı dron kutusu KORGAN-M

Yunan basınında yer alan bilgilere göre anlaşma kapsamında;

100 bin adet MERKÜT FPV Kamikaze İHA Sistemi

10 adet ALPİN insansız helikopter

25 adet DUMRUL mini insansız helikopter

500 adet DELİ taktik kamikaze sistemi

500 adet KORGAN otonom kara destek ve gözetleme ünitesi ihraç edilecek.

Mini insansız helikopter DUMRUL

"ÇİN TÜRKİYE'NİN RAKİBİ DEĞİL"

Pasifik Teknoloji İcra Kurulu Başkanı Aykut Ferah ise Türkiye'nin insansız sistemlerde yalnızca düşük maliyet değil, savaş sahasındaki etkinlik açısından da öne çıktığı vurguladı.

Ferah, Çin'in düşük maliyetli drone üretimine ilişkin sorulara, "Çin bizim rakibimiz değil. Bizim drone'ların savaş kabiliyeti daha yüksek" ifadeleriyle yanıt verdi.

Şirketin ayrıca Türkiye'de savunma teknolojileri odaklı yeni bir teknokent kurmaya hazırlandığı ve yer seçiminin tamamlandığı belirtildi.

Yunan basını, özellikle 100 bin adetlik FPV kamikaze drone satışının ölçeğine dikkat çekerken, Türkiye'nin son dönemde insansız hava araçları ve otonom sistemler alanındaki ihracat kapasitesinin hızla büyüdüğünü değerlendirdi.