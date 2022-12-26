Komşuda gündem oldu! ANKA-3 ve KIZILELMA'ya yakın markaj

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Kathimerini gazetesi, jet motorlu KIZILELMA Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ni ve ΑΝKA-3'ü yakın markaja aldı.

ANKA-3 VE KIZILELMA'YA YAKIN MARKAJ

Haberde, "Baykar şirketinin şemsiyesi altındaki uluslararası düzeyde tanınan Bayraktar TB-2'nin ardından şimdi de KIZILELMA dronunun ilk test uçuşu yapıldı" ifadesi kullanıldı.

Kısa süre önce TUSAŞ'ın ΑΝKA-3 adlı yeni bir İHA projesini tanıttığı da vurgulanan haberde, KIZILELMA ve ANKA-3'ün Türk havacılığı için mihenk taşı olarak görüldüğü belirtildi.

ΑΝKA-3'ün ilk test uçuşlarının 2023 içinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye'nin ANKA markası altında Anka-B, Anka-2 gibi bir dizi insansız hava aracı geliştirdiğine işaret edildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ANKA-3'e ilişkin şu açıklamalarına da yer verildi:

"TAI'den yeni tip insansız savaş uçağı geliyor. Bu iyi haber. ANKA-3 MİUS'un, insansız hava araçlarında kabiliyeti daha ileri noktaya taşıyacak yeni nesil bir projedir. ANKA-3, jet motoru ve hızıyla, yüksek yük taşıma kapasitesi ve radarda neredeyse görünmeyen kuyruksuz yapısıyla İHA alanında yeni bir sayfa açacak. Önümüzdeki yıl ANKA-3 MİUS projemizden müjdeleri milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz."

KIZILELMA'NIN İLK UÇUŞUNUN 2023'TE

Baykar'ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirilen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı projesinin test süreci, yer testleri ile devam edecek. Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşunun 2023'te gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Bayraktar KIZILELMA özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.

Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu Gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.

Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif rol alacak.

KIZILELMA VE ANKA-3 NE ANLAMA GELİYOR?

Her iki platform için de 'Türk hava savunma sanayiinin en kritik işleri' deniliyor. Özellikle Kızılelma'nın açık kaynaklara yansıyan kimi özellikleri bu tür platformların neden önemli olduğunu da gösteriyor.

Bayraktar TB-2 ve TUSAŞ imzalı ANKA'nın farklı senaryolarda farklı görevler üstlendiği biliniyor. Uzmanlara göre, benzer bir hikayenin KIZILELMA ve ANKA-3 için yazılması de mümkün. Bugün itibariyle ağırlıklı olarak ANKA-3'ün derin taarruz için kritik görevler üstlenebileceği konuşuluyor.

ANKA-3 için beklentilerden biri de TUSAŞ imzalı bir diğer platform olan Milli Muharip Uçuk (MMU) ile birlikte görev yapabilmesi. İnsanlı ve insansız savaş uçaklarının birlikte hareket edebilmesi meselesi ABD, Rusya, Çin gibi ülkelerin ciddi kafa yorduğu konulardan biri. Şimdi Türkiye de bu yola girdi. ANKA-3 ile MMU'nun birlikte hareket etmesi ve ANKA-3'e 'MMU Kanat Adamı' görevi verilmesi sürpriz olmayacak adımlar.