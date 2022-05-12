Komşuda kamikaze drone korkusu! Türkler'de Alpagu ve Kargu var...

Yunanistan'ın SLpress gazetesinde yer alan bir makalede, önce Karabağ, daha sonra Ukrayna'daki savaşta ismi sık sık duyulan kamikaze droneların operasyonel etkisi masaya yatırıldı.



Silahlı insansız hava araçlarının ve seyir füzelerinin 'kuzenleri' olarak tanımlanan bu silahlar, ilk olarak 1980'lerde uçaksavar sistemlerini hedef almak için geliştirildi.

Makaleye göre şimdilerde, hava saldırılarından havan topuna veya bombaatarlara kadar her şeye bir alternatif olarak kullanılabiliyorlar. Çok küçük veya 2 metreden büyük olabiliyor.

Bu silahların Azerbaycan topraklarının özgürleştirildiği Karabağ savaşında ilk olarak geniş çapta kullanıldığı hatırlatılırken, şimdilerde Ukrayna'da kullanımın arttığına dikkat çekildi.

ABD Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardında, Ukrayna'ya 100 adet Switchblade kamikaze drone gönderdi. Pentagon Sözcüsü John Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu Ukrayna'ya yönelik ek savunma yardımı paketi içerisinde 120'den fazla Phoenix Ghost kamikaze dronun yer alacağını söyledi.

Düşük maliyetleri ve operasyonel etkileri göz önüne alındığında, bu sistemler 'geşeceğin silahları' olarak tanımlanıyor.

TÜRKİYE'NİN KAMİKAZE DRONELARI KORKUSU: TÜRKLER'DE ALPAGU VE KARGU VAR

Şu anda kendi kamikaze dronunu üretebilen ülkeler, "Çin, İsrail, İran, Rusya, Tayvan, Türkiye ve ABD'dir." Ukrayna da geçmişte ilk kamikaze drone tasarımını ve yapımını sergiledi, ancak kullanımda olup olmadıkları bilinmiyor.

Yunan gazetesi SLprees'te Tsiliopoulos Efthymios imzasıyla yer alan bir makalede, "Türk STM şirketi de iki tip kamikaze drone üretiyor. Bunlardan ilki, 30 dakika havada kalma ve 10 km'ye kadar menzil kabiliyetine sahip olan KARGU döner kanatlı dronedur. ALPAGU adı verilen ikinci kamikaze drone ise, daha çok Amerikan Switchblade benzer bir drone, ancak yaklaşık 350 gram daha hafif." ifadelerine yer verildi.

Makalede, Türk kamikaze dronelarının, terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlar için tasarlandığı belirtilirken, "Böylece onları saklandıkları yerlerde de vurabilecekler." denildi.

Efthymios, Türk kamikaze dronelarından duyduğu endişeyi dile getirerek, Yunan yetkililere çağrıda bulundu:

Bu özelliklerinden dolayı Türk kamikaze droneları, şu anda Yunan kuvvetleri için 'özel bir tehlike' oluşturmamaktadır. Daha fazla deneyim ve bilgi birikimine sahip olan Türklerin, zırhlı hedefleri ve Yunan silahlı kuvvetlerinin kritik unsurlarını vurabilecek savaş başlıklarına sahip bu tür silahları daha yetenekli hale getirmeleri de çok muhtemeldir.

Yunanistan da buna karşılık Harop tipi sistemlerin tedarikinden faydalanmalıdır. İsrail ile iyi ilişkiler ülkemizde bir üretim hattının açılmasına yardımcı olacaktır, böylece katma değer, istihdam ve bilgi transferinden faydalanabilir.