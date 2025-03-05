Komşuda ''Türkiye'nin gerisinde kaldık'' itirafı: Stratejik tavizlere zorlanabiliriz

Komşu ülke Yunanistan basını Türkiye'nin uluslararası arenada rağbet gören savunma sanayisini mercek altına aldı. Yunan basını Kathimerini gazetesi, "Türkiye'nin büyüyen savunma sanayisi Avrupa güçleriyle bağlarını derinleştiriyor" başlığıyla bir haber yayımladı. Haberde AB ile Türkiye'nin son dönemdeki temaslarının Yunanistan'ı endişelendirdiğine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN AB İLE SAVUNMA SANAYİ TEMASLARI YUNANİSTAN'I ENDİŞELENDİRDİ

Haberde, Türkiye'nin hızla büyüyen savunma sanayisinin Donald Trump yönetimindeki ABD politikalarının yönlendirdiği jeopolitik değişimlerden yararlanarak büyük Avrupa ülkeleriyle bağlarını derinleştirdiği aktarıldı. Yunanistan'ın endişelendiğini yazan Kathimerini gazetesi, haberinde "Bu gelişen dinamik, daha yakın AB-Türkiye ilişkilerinin Atina'yı stratejik tavizlere zorlayabileceğinden korkan Yunanistan'da endişelere yol açtı." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki gelişimi ve başarısına dikkat çeken Yunan basını, Türkiye'nin son 20 yılda savunma sektörünü önemli ölçüde genişlettiğini ve kendisini Avrupa silah üreticileri için önemli bir ortak olarak konumlandırdığının altını çizdi. Ayrıca Almanya, Fransa, İtalya ve İngiltere gibi ülkelerin resmi AB çerçevelerini atlayarak Ankara ile ikili anlaşmalar yaptığı belirtildi.

Söz konusu ülkeler ile Türkiye'nin görüşmelerinin içeriğinde Eurofighter uçakları ve Meteor füzelerinin satışı ve Türkiye'nin Avrupa savunma şirketlerini satın almasının yer aldığı hatırlatıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AB MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz pazartesi büyükelçilerle buluştuğu iftar programına değinen komşu ülke basını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki hitabına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğindeki rolünü vurgulayarak tam AB üyeliği çağrısında bulunduğu aktırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Avrupa'nın güvenliği Türkiye olmadan düşünülemez" sözlerine yer verildi, bu sözlerin daha derin bir entegrasyonu savunduğu belirtildi.

YUNANİSTAN AVRUPA'DAN RAHATSIZ

Yunanistan'ın temkinli olmaya devam ettiğini aktaran Kathimerini gazetesi haberinin bir kısmında "AB-Türkiye savunma bağları üzerine yakın zamanda Londra'da düzenlenen zirveden dışlanmasından endişe duymasa da Yunan yetkililer, kilit Avrupa devletlerinin işlemsel yaklaşımından rahatsız." İfadelerini kullandı.

Yunanistan'ın endişesinin nedenin daha güçlü bir AB-Türkiye ortaklığının bölgesel güç dengelerini değiştirebileceği ve Yunan stratejik pozisyonlarını baltalayabileceği ifade edildi.

Haberin sonunda ise şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin savunma sektörünün patlamasına rağmen - ihracat 2024'te 7,2 milyar dolara ulaşacak - Yunanistan'ın kendi endüstrisi bürokrasi ve eski altyapı tarafından engellenerek geride kalmaktadır. Ancak Atina, filosuna insansız deniz sistemleri de dahil olmak üzere yeni savunma girişimleri başlatarak inovasyonu artırmaya yönelik adımlar atıyor."

Star Gazetesi

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