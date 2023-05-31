Komşudan Rafale hamlesi! Askeri yetkili resmen doğruladı

INA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre; Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Sözcüsü Yahya Rasoul, Salı günü Irak Hava Kuvvetlerinin Rafale savaş uçaklarını Irak filosuna dahil etmek istediğini doğruladı.

KOMŞU RAFALE JETLERİNE TAKİP OLDU



Birçok ülkenin Savaş uçağı teklifine açık olduklarını belirten Rasoul, "Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı Muhammed Şii El-Sudani, Hava Kuvvetleri de dahil olmak üzere Irak silahlı kuvvetlerinin yeteneklerinin inşasını tamamlama talimatı verdi. Bu nedenle Irak, Fransa da dahil olmak üzere birçok ülkeye açık." dedi.

Iraklı askeri yetkili, Fransa'nın hava kuvvetleri de dahil olmak üzere askeri sanayide gelişmiş ülkelerden biri olduğuna açıklık getirerek, Irak ile Fransa arasında başta hava savunma sistemleri olmak üzere birçok alanda askeri işbirliği olduğuna dikkat çekti.

Rasoul, Irak Hava Kuvvetlerinin filosunu, yüksek yeteneklere sahip gelişmiş uçaklardan biri olan Rafale gibi modern çok amaçlı uçakları içerecek şekilde geliştirmeyi dört gözle beklediğini vurguladı.

Iraklı yetkili, Irak Hava Kuvvetleri'nin uzmanlığını artırmak için aralarında NATO ülkeleri ve Fransa'nın da bulunduğu birçok ülke ile yaptığı eğitim ve tatbikatların önemine dikkat çekti. Ayrıca yetkili, Irak F-16 savaş uçaklarının ve Rafale savaş uçaklarının katılacağı askeri tatbikatların her iki uçağın yeteneklerini deneyimlemek için yapılacağını da sözlerine ekledi.

Rafale jetlerinin özellikleri;

Dassault Rafale, Dassault Aviation tarafından tasarlanmış ve üretilmiş bir Fransız çok amaçlı savaş uçağıdır. Geniş bir silah yelpazesine sahip olan Rafale, hava üstünlüğü, tecrit, havadan keşif, kara desteği, derin taarruz, gemi savar taarruzu ve nükleer caydırıcılık görevlerini yerine getirmeyi amaçlıyor.