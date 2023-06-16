Komşudan sürpriz çıkış: F-35 yerine Türk ''kuzgun''u alalım

Katıldığı bir televizyon programında Atina hükümetinin F-35 alım planını eleştiren Yunan vekil Kyriakos Velopoulos, Türk Kuzgun füzelerinin alınmasını önerdi.

F-35 savaş uçaklarının pahalı olduğunu belirten Yunan vekil bunun yerine 30 bin füzenin alınmasının daha akıllıca olacağını söyledi.

Canlı yayında kuzgun füzesinin görselini gösteren Velopoulos, "Bu füze 100-200 bin dolara mal oluyor. F-35'lere vereceğimiz 4 milyar euro bir askeri üssü birkaç saniyede imha edebilecek güce sahip bu füzelerden 30 bin tane satın alabiliriz. Pahalı değil, akıllı silahlar almalıyız" dedi.



Ardından sözlerini pekiştirmek için, konuyu iyi bilen danışmanları olduğu için ne konuştuğunu bildiğini söyledi.



Velopoulos, sorunları olan F-35'e ait sözleşmeyi görmeden imzalanmaması gerektiğini de kaydetti.

