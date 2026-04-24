Yunanistan'ın 2025'te envantere aldığı ABD üretimi V-BAT dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip İHA, önceki gün Rodos Adası açıklarında düştü. Denize çakılan İHA'nın tamamen kullanılmaz hale geldiği öğrenildi.

Düşen İHA sisteminin Trakya ve Kuzey Ege hattı ile Rodos'un da dahil olduğu Oniki Ada ve Doğu Akdeniz bölgesinde gözetleme görevlerinde kullanıldığı öğrenildi.

Rodos Report gazetesi, teslim edilen 4 İHA'dan birinin de test uçuşu sırasında düştüğünü yazdı.

Gazete, İHA sisteminin yeni güncelleme aldığını ve hâlâ garanti süresinin devam ettiğine vurgu yaptı.

İHA'nın elektronik harp faaliyetleri yüzünden düştüğü iddia edildi.