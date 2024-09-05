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Savunma

Komutan Abdülcevat'tan TUSAŞ'a ziyaret! ''Potansiyel fırsatlar'' vurgusu

Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Mahmud Abdülcevat, Mısır'daki havacılık fuarında TUSAŞ standını ziyaret etti. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “Yükselen hedeflerimize giden yolda ileri teknolojilerimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İşbirlikleri kapsamında potansiyel fırsatları değerlendirdik.” dedi.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 07:32 - Güncelleme:
Komutan Abdülcevat'tan TUSAŞ'a ziyaret! ''Potansiyel fırsatlar'' vurgusu
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Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Mahmud Abdülcevat, Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayiinin (TUSAŞ) standını ziyaret etti.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mısır Hava Kuvvetleri Komutanı Mahmud Abdülcevat, Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'nda standımızı ziyaret etti." ifadesini kullandı.

Demiroğlu, Abdülcevat'a TUSAŞ'ın "yerli ve milli" ürünleriyle ilgili bilgi aktarımında bulunduğunu ve ürünleri tanıttığını belirterek şunları kaydetti:

"Yükselen hedeflerimize giden yolda ileri teknolojilerimiz üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İşbirlikleri kapsamında potansiyel fırsatları değerlendirdik."

- TUSAŞ, AFRİKA KITASINDA

TUSAŞ, 3-5 Eylül tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye şehrindeki Uluslararası El-Alameyn Havalimanı'nda ilk kez düzenlenen Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı'na katılıyor.

Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı, Afrika ve Orta Doğu'da savunma, uzay ve ticari havacılık sektörünün üst düzey yöneticileri ile hükümet yetkililerini bir araya getiriyor.

Havacılık tutkunları için uçuş gösterileri düzenlenirken TUSAŞ kendi platformlarını da Afrika kıtasında tanıtma imkânı buluyor.

Fuara üst düzey katılım gösteren TUSAŞ, 135 metrekarelik stant alanında Milli Muharip Uçak KAAN'ın, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET'in, T129 ATAK Helikopteri'nin ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı'nın maketlerini sergiliyor.

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