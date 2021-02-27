Konuyu gündeme taşıdılar: Sırları ele geçirilirse Türk İHA'larına karşı etkisiz kalır

Star.com.tr 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:12 - Güncelleme: 27 Şubat 2021 Cumartesi 16:21

Rus basını, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin 18 Mayıs 2020'de darbeci Hafter'in işgal ettiği El-Watiya hava üssünde ele geçirdiği Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemini gündeme taşıdı.

"ELE GEÇİRİLEN PANTSİR, BAYRAKTAR TB2'YE AVANTAJ SAĞLAYABİLİR"

Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının darbeci Hafter tarafından kullanılan yaklaşık bir düzine Pantsir sistemini imha ettiğini yazan Rus basını, Pantsir'in ele geçirilmesinin Rusya'nın askeri teknolojisi hakkında önemli istihbarata erişim sağlayacağına dikkat çekti. Ele geçirilen Pantsir'in Bayraktar TB2'ye daha büyük bir avantaj sağlamaya yardımcı olacağı belirtildi.

"ASKERİ TEKNOLOJİSİ AÇIĞA ÇIKARILAN PANTSİR DAHA ETKİSİZ HALE GELEBİLİR"

Batılı ülkelerin Pantsir sisteminin karmaşık olduğunu kabul ettiğini altını çizen Rus basını, "Pantsir'i incelemek ve sırlarını öğrenmek, Pantsir'i Türkiye'nin insansız hava araçları ve NATO karşısında tamamen etkisiz hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

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