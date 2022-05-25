Konya'da nefes kesen askeri tatbikat

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı Atış Sahası'nda yapılan tatbikata, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Polonya katıldı.

Müşterek hava yer entegrasyonu görevlerini içeren senaryoların icra edildiği tatbikatta; jetler, insansız hava araçları, helikopterler ve kurtarma timleri görev aldı.

İzleyenleri heyecanlandıran ve gerçek mühimmatın kullanıldığı tatbikatta, düşman bölgeden personel kurtarma, yer destekli hava tecridi, yakın hava desteği, zamana duyarlı hedefleme, konvoy koruma, personel kurtarma ile yüksek irtifa atlayış, alçak irtifa paraşüt açma, sızma ve geri sızma görevi icra edildi.

- TATBİKATA HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

Senaryo gereği, F-16'lar, Özel Kuvvetler ve JTAC (Personel Kurtarma Timi) tarafından işaretlenen hedefleri vurdu.

Daha sonra 3. Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan helikopter, yaralı askeri kurtarmak için alana geldi. Hava unsurlarının alana kontrollü inmesinin ardından personel, çevre güvenlik önlemlerini alarak yaralı askeri helikoptere taşıdı.

Helikopterlerin havalanması sırasında, düşman kuvvetlerinin piyade askerlerince ateş açılması sonucu helikopterler top atışıyla karşılık verdi. Bu sahneler, atış sahasındaki gözlem istasyonunda dikkatle izlendi.

Düşman tehlikesinden askerin kurtarılmasının ardından hedefler de imha edildi.

Tatbikatta personel, görevini başarıyla tamamladı.

Tatbikatı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Önder Şensöz ve diğer ülkelerin askeri erkanı izledi.

Öte yandan, yerli ve yabancı çok sayıda gazeteci de tatbikatı izledi.

- 2009'DAN İTİBAREN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, 2009'dan itibaren gerçeğe yakın harekat ortamında "Personel Kurtarma Görev Kuvveti" unsurlarının eğitimi ile muharebe sahasında gerekli tecrübe seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Hayatta kalma, kaçma ve kurtulma usullerini geliştirme ve uçucuların eğitim seviyelerinin artırılmasının hedeflendiği tatbikatlar, 2012'den bu yana ise biri uluslararası olmak üzere yılda 2 kez yapılıyor.

Tatbikata Türkiye; ANKA-S, 2 Atak taarruz helikopteri, 2 F-16 savaş uçağı, bir CN-235 kargo uçağı, 2 S-70 helikopteri, 2 AS-532 tipi helikopteriyle katıldı.