Kore Ordusu için üçüncü parti K2 Black Panther üretimi

star.com.tr 25 Aralık 2020 Cuma 20:28 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 20:28

Kore Savunma Tedarik Programı Ajansı (DAPA), Hyundai Rotem firmasının, Kore Cumhuriyeti Ordusu'nda (RoKA) hizmet vermek üzere üçüncü parti K2 Black Panther ana muharebe tankının üretimi için 481 milyon ABD Doları değerinde sipariş aldığını duyurdu.

Şirket, tankların teslimatının 2023 yılına kadar tamamlanacağını bildirdi.

Şirket, üretimi yapılacak K2 Black Panther ana muharebe tanklarının sayısı hakkında bilgi paylaşmamakla birlikte çeşitli kaynaklara göre 54 adet K2 ana muharebe tankının üretileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu tanklar için ikinci partide kullanılan motorların aksine yerel kaynaklı bir motora kullanılacak. K2'lerin şanzıman sistemleri ise Alman yapımı olacak.

2010 yılında sipariş edilen 100 adet K2'nin teslimatını 2015 yılında tamamlayan firmanın, 2014 yılında ikinci partinin parçası olarak sipariş edilen 106 adet K2'nin teslimatını 2021'de tamamlaması bekleniyor.

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