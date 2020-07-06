Kore'nin Yara Savunma Simülatörüne 'Meteksan' desteği

06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:15 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:15

Deniz kuvvetlerinin ihtiyacına yönelik geliştirdiği Yara Savunma Simülatörü çözümü sunan Meteksan Savunma firması, Kore Cumhuriyeti ile daha önce başlattığı çalışmayı devam ettirecek. Kore Cumhuriyeti ile 2017 yılında sözleşme imzalayan ve burada yerleşik bir firma ile birlikte çalışan Meteksan Savunma söz konusu simülatörün teslimatını 2019 yılında gerçekleştirdi. c4Defence'in haberine göre, Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyacı kapsamında, ikinci Yara Savunma Simülatörü projesi başlatıldı. Yapımı yine Kore Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek simülatör için, Meteksan Savunma, tasarım ve danışmanlık sözleşmesi imzaladı.

Yara Savunma simülatörü, gemide bir hasar olması durumunda, hareket kabiliyetini sağlamaya devam ederek, en yakın bakım/onarım limanına intikali sağlamaktır. Bu maksatla; oluşan hasar, en kısa sürede kontrol altına alınmalı ve giderilmelidir. Bunu gerçekleştirebilmek için ise gemi personelinin, istenen standartlara uygun yara savunma eğitimini alması gerekir ve bu eğitim, , Yara Savunma Simülatörü denilen gerçekçi bir eğitim ortamında yapılır.