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Savunma

''Koronavirüs, S-400 teslimatlarını etkilemeyecek''

Koronavirüs pandemisinin, Hindistan'a gönderilecek S-400 uçaksavar füze sistemlerinin teslimatna ilişkin programı etkilemeyeceği bildirildi.

11 Nisan 2020 Cumartesi 22:16 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 22:47
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Hindistan'ın Moskova Büyükelçisi Venkatesh Varma, "Tedarik programında iki haftaya kadar hafif bir değişiklik oldu, ancak tüm önemli (savunma) sözleşmeleri buna göre uygulanacak, S-400'lerin teslimatında herhangi bir sorun beklemiyorum" açıklamasında bulundu.

Şubat ayında, Rusya Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi Direktör Yardımcısı Vladimir Drozhzhov, S-400'lerin ilk partisinin 2021'in sonuna kadar Hindistan'a teslim edileceğini duyurmuştu.

Ekim 2018'de Moskova ve Yeni Delhi, 5 milyar dolardan fazla değere sahip beş adet S-400 uçaksavar füze sistemi (hava savunma sistemi) seti için bir sözleşme imzaladı. S-400 hava savunma sistemlerinin beşinci alay setinin tedarikinin 2025'in ilk yarısında tamamlanması planlanıyor.

Öte yandan, Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov Perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, bu yılki savunma alım emrini yerine getirme çabalarının yeni koronavirüs pandemisine rağmen tam olarak devam ettiğini söyledi.

star.com.tr

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