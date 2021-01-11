İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2021 Pazartesi / 27 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4637
  • EURO
    9,0963
  • ALTIN
    443.508
  • BIST100
    1536.19
Savunma

Kraliyet Donanması HMS Spey'i hizmete aldı

İngiliz Kraliyet Donanması, River sınıfının ikinci partisi olarak inşa edilen HMS Spey'i hizmete aldı.

star.com.tr11 Ocak 2021 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:42
ABONE OL

İngiliz Kraliyet Donanması, River sınıfı açık deniz devriye gemisi olan HMS Spey'i görevlendirdi.

Açık deniz devriye gemisi HMS Spey, Portsmouth Deniz Üssü'nde düzenlenen bir törenle Kraliyet Donanması'nın hizmetine girdi.

Sınıfın ikinci parti tüm gemileri (Forth, Medway, Trent, Tamar ve Spey) Glasgow’da BAE Systems tarafından inşa edildi. Henüz güvenlik ve hazırlık kontrollerinden geçmeyen söz konusu geminin Operasyonel Deniz Eğitimi tamamlandıktan sonra bu yıl resmi olarak faaliyete geçeceği bildirildi.

Spey teğmen komutanı Ben Evans, “Spey'in tamamlayıcısını önümüzdeki denemelerde ve eğitim programında yönetmek ve onu operasyonel duruma getirmek çok büyük bir ayrıcalık. Salgının neden olduğu önemli aksamalara rağmen, Kraliyet Donanması beşinci ve son açık deniz devriye gemisini teslim aldı ve şimdi bizim görevimiz kendimizi ve Spey'i atadığımız operasyonlara hazırlamaktır." şeklinde konuştu.

HMS Spey korsanlıkla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, balıkçılığı koruma, sınır devriyesi, terörle mücadele ve deniz savunma görevleri için tasarlanmıştır.

star.com.tr

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.