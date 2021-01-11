Kraliyet Donanması HMS Spey'i hizmete aldı

star.com.tr 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:42 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 18:42

İngiliz Kraliyet Donanması, River sınıfı açık deniz devriye gemisi olan HMS Spey'i görevlendirdi.

Açık deniz devriye gemisi HMS Spey, Portsmouth Deniz Üssü'nde düzenlenen bir törenle Kraliyet Donanması'nın hizmetine girdi.

Sınıfın ikinci parti tüm gemileri (Forth, Medway, Trent, Tamar ve Spey) Glasgow’da BAE Systems tarafından inşa edildi. Henüz güvenlik ve hazırlık kontrollerinden geçmeyen söz konusu geminin Operasyonel Deniz Eğitimi tamamlandıktan sonra bu yıl resmi olarak faaliyete geçeceği bildirildi.

Spey teğmen komutanı Ben Evans, “Spey'in tamamlayıcısını önümüzdeki denemelerde ve eğitim programında yönetmek ve onu operasyonel duruma getirmek çok büyük bir ayrıcalık. Salgının neden olduğu önemli aksamalara rağmen, Kraliyet Donanması beşinci ve son açık deniz devriye gemisini teslim aldı ve şimdi bizim görevimiz kendimizi ve Spey'i atadığımız operasyonlara hazırlamaktır." şeklinde konuştu.



HMS Spey korsanlıkla mücadele, kaçakçılıkla mücadele, balıkçılığı koruma, sınır devriyesi, terörle mücadele ve deniz savunma görevleri için tasarlanmıştır.

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