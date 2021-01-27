Kraliyet Donanması'ndan 315 milyon dolarlık bakım

star.com.tr 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:19 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:19

İngiltere'nin son dönemlerde savunma alanında yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor.



Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Kraliyet Donanması'nın hizmetinde bulunan Spearfish ve Sting Ray torpidolarının bakımı için 315 milyon ABD doları tutarında bir bütçenin tahsis edildiği duyuruldu.

İngiltere Savunma Bakanlığı tedarik sorumlusu Jeremy Quin, "Kraliyet Donanması denizaltılarımız, çok çeşitli yüzey ve yer altı tehditlerini caydırmak için gelişmiş savunma ve saldırı su altı silahlarına ihtiyaç duymaktadır. Bu 230 milyon sterlinlik yatırım, son derece yetenekli silah sistemlerinin kullanılabilirliğini ve etkinliğini korumak için çok önemlidir." dedi.

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