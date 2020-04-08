Kraliyet Donanması'nın nükleer yetenekli platformu deniz testlerinde

08 Nisan 2020 Çarşamba 13:17 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 13:17

Nükleer tahrikli HMS Audacious’un (S122) 2018 yılında hizmete girmesi planlanıyordu ancak platformun inşasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle bu tarih 2021’e ertelendi.

Astute sınıfı toplam yedi denizaltı, filo için inşa ediliyor. Bu sınıfa ait ilk üç gemi HMS Astute (S119), HMS Artful (S121) ve HMS Ambush (120) denizaltıları Kraliyet Donanması’nda hizmet ediyor.

Kraliyet Donanması, 97 metre uzunluğunda ve yedi bin 400 tonluk Astute sınıfı platformların, bugüne kadar donanma için inşa edilmiş en yetenekli denizaltı olduğunu belirtiyor.