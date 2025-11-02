ABD'nin eskimeyen yıldızı F-16 savaş uçakları dünyadaki birçok ülke tarafından hala tercih edilen savaş uçağı modelleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Romanya, bölgede yaşanabilecek tehlikelere karşı harekete geçerek, savaş uçağı envanterini güçlendirme kararı aldı.

ABD ile pazarlık masasına oturan Bükreş yönetiminin, F-16 savaş uçağı konusunda önemli mesafe kat etti. ABD basınında Washington yönetiminin, savaş uçağı filosunu yenilemek isteyen Romanya ile 19 adet olduğu belirtilen F-16 savaş uçağı konusunda anlaşmaya yakın olduğu vurgulandı. Özellikle bölgede devam eden Rusya tehlikesi sonrası bölge ülkeleri tek tek savaş uçağı filosunu yenilemek için kolları sıvadı.

Romanya eskiyen savaş uçağı filosunu yenilemek için Eurofighter Typhoon savaş uçağını gündemine almıştı fakat pazarlıklarda sonuç çıkmamıştı. Diğer savaş uçağı üreten ülkelerle de pazarlık masasına oturan Bükreş yönetimi sonucu ABD'de buldu. F-16 savaş uçağı pazarlıklarının maliyetine dair kesin bir bilgi ABD basınında yer almazken, pazarlıkların sonuçlanmasının an meselesi olduğu vurgulandı.

Yapılan görüşmelerde sonuç çıkacak olursa, F-16 savaş uçaklarının teslimatının 2026'nın sonuna kadar yapılması da haberde yer aldı.