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Savunma

Kritik bölgede konuşlandırıldı: Hindistan'dan MQ-9B hamlesi

Hindistan Donanmasının, Amerika Birleşik Devletleri'nden iki adet MQ-9B SeaGuardian insansız hava aracı (İHA) kiraladığı bildirildi.

star.com.tr25 Kasım 2020 Çarşamba 19:52 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 19:54
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Hindistan Donanması, iki adet MQ-9B SeaGuardian İHA'yı ABD'den bir yıllığına kiraladı. İstihbarat, gözetleme ve keşif yeteneklerini artırması planlanan İHA'ların, Hint Okyanusu Bölgesi'nde konuşlandırılacağı bildirildi.

Yetkililer, söz konusu İHA'ların Kasım ayı başlarında Hindistan'a getirildiğini ve donanmanın kira anlaşmasını kamuoyuna açıklamamasına rağmen geçen hafta aktif görev üstlenmeye başladıklarını aktardı.

Çin Donanmasının, Güney Çin Denizi'ndeki aktivitelerini takip etmeyi hedefleyen Hindistan, Hint Okyanusu'nda geniş bir alanı izleyebilecek donanıma sahip olmayı planlıyor.

Hindistan Donanması son dönemde, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan ve Çin ile bir sınır anlaşmazlığının yaşandığı Ladakh bölgesinde de aldığı tedbirleri genişletiyor. 

star.com.tr

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