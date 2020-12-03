star.com.tr 03 Aralık 2020 Perşembe 19:23 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 19:23

Rusya'nın Pasifik Filosu'nun basın ofisi, MiG-31 uzun menzilli önleme uçağının ABD'nin Alaska eyaleti yakınlarındaki Çukotka bölgesinde yer alan Anadyr'deki üssüne konuşlandırıldığını bildirdi.

Basın ofisinden yapılan açıklamada, "Kuzey Kutup Bölgesi'ndeki havacılık bileşenini geliştirmek için, Pasifik Filosunun deniz havacılığındaki MiG-31 önleme ekipleri, Anadyr hava sahasında hava savunma muharebe görevini üstlendi. Şu anda, havacılık birimi, amaçlanan görevleri yerine getirirken kara tabanlı hava savunma sistemleriyle etkileşim sorunları üzerinde çalışılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Alaska'ya yakınlığı dolayısıyla oldukça hassas bir bölge olan Rusya'nın doğusundaki Çukotka, yaklaşık 50 bin nüfusu ile Rusya'nın en az nüfuslu ikinci bölgesidir.

star.com.tr