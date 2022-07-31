F-35 kararını duyurdular! Resmen durduruldu

Amerika'dan temin ettiği F-35'lerle ilgili yeni bir karar alan İsrail Hava Kuvvetleri, filosundaki F-35 uçaklarının uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Kararın, pilot fırlatma sistemlerinde sorun olduğu konusunda ABD'den açıklanan endişeler nedeniyle alındığı açıklandı.

F-35 UÇAĞININ KULLANILMASI ÖZEL İZNE TABİ TUTULACAK

İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki birkaç gün boyunca uçakların teknik kontrollerden geçirileceği bu süreçte herhangi bir F-35 uçağının kullanılmasının Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın özel iznine tabi olacağı ifade edildi.

F-35 SAVAŞ UÇAKLARININ PİLOT FIRLATMA KOLTUKLARININ ATEŞLEME MEKANİZMASINDA SORUN ÇIKTI

İsrail'in bu kararı, uçağın üretildiği ABD'nin Cuma günü yayınladığı ve aralarında F-35'in de bulunduğu 3 savaş uçağının pilot fırlatma koltuklarının ateşleme mekanizmasıyla ilgili bir sorun tespit edildiği uyarısının ardından geldi.

Söz konusu arıza nedeniyle ABD ordusunun da bazı görevleri iptal etmek durumunda kaldığı duyuruldu.