Kritik F/A-18F Super Hornet planı! 500'den fazla uçağa uygulanacak

Star.com.tr 17 Aralık 2021 Cuma 15:46 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 15:46

Çok uluslu ABD havacılık şirketi Boeing, donanmanın F/A-18E/F Super Hornet'lerini eskisinden çok daha hızlı bir şekilde savaş uçağının en gelişmiş versiyonuna dönüştürmeyi planlıyor.

Boeing'in F/A-18 ve EA-18G başkan yardımcısı ve program yöneticisi Jennifer Splaingard, Boeing'in önümüzdeki on yıl içinde 500'den fazla uçaktan oluşan tüm Block II Super Hornet'lerini Block III konfigürasyonuna dönüştürmeyi hedeflediğini söyledi.

2018'den bu yana 12 uçak, Hizmet Ömrü Modifikasyon programı kapsamında Blok II'den Blok III'e yükseltildi.

F/A-18E/F SÜPER HORNET

Boeing F/A-18E veya F/A-18F Süper Hornet, McDonnell Douglas F/A-18 Hornet'i temel alan çift motorlu, taşıyıcı özellikli, çok amaçlı savaş uçağı varyantlarıdır. F/A-18E tek kişilik ve F/A-18F tandem koltuk çeşitleri, F/A-18C ve D Hornet'in daha büyük ve daha gelişmiş türevleridir.

Süper Hornet, dahili bir 20mm M61 Vulcan döner top'a sahiptir ve havadan havaya füzeler ve havadan karaya silah taşıyabilir. Ek yakıt, beş adede kadar harici yakıt deposunda taşınabilir. Uçak ayrıca harici bir havadan havaya yakıt ikmal sistemi eklenerek; havadaki bir yakıt tankeri olarak yapılandırılabilir.

İlk olarak McDonnell Douglas tarafından tasarlanan ve üretilen Süper Hornet ilk olarak 1995'te uçtu. Düşük oranlı üretim 1997'nin başlarında başladı. McDonnell Douglas ve Boeing'in birleşmesinden sonra ise Eylül 1997'de tam oranlı üretim başladı. Süper Hornet, 2006'da emekli olan Grumman F-14 Tomcat'in yerini alarak 1999'da Birleşik Devletler Donanması ile filo hizmetine girdi; Süper Hornet, orijinal Hornet'in yanında görev yaptı. 1984'ten beri F/A-18A'yı ana avcı uçağı olarak kullanan Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF), 2007'de F/A-18F'nin eskiyen General Dynamics F-111C filosunun yerini almasını emretti. RAAF Süper Hornetleri, Aralık 2010'da hizmete girdi.