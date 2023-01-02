Kritik İHA hamlesi: Türkiye ile üreteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 27 Aralık'ta güven mektubunu sunarak görevine başlayan Sri Lanka'nın yeni Ankara Büyükelçisi Dissanayake, AA muhabirinin iki ülke ilişkileri hakkındaki sorularını yanıtladı.

Dissanayake, Türkiye'ye gelmesinin "bir rüyanın gerçekleşmesi" gibi olduğunu belirterek "Şimdiden, buradaki yemeklere bayılıyorum. Ülkeyi zaten seviyordum. Havasını sevdim. Bu ülkeyle ilgili sahip olduğum bu olumlu enerjiyi, imajı ve duyguları, ülkelerimizi birbirine yakınlaştırmak ve işbirliğimizin karşılıklı gelişimine katkıda bulunmak için kullanmayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığına 1996'da katıldığını, Tokyo, Stockholm ve Roma'daki büyükelçiliklerde görev yaptığını kaydeden Dissanayake, Sri Lanka'nın Şanghay Başkonsolosluğu ve Vietnam Büyükelçiliği yaptığını söyledi.

Büyükelçi Dissanayake, Dışişleri Bakanlığına katılmadan önce de Güney Asya Felaket Bilgi Ağında (SADKN) koordinatörlük yaptığını ve çeşitli çevre sivil toplum kuruluşlarında çalıştığını kaydetti.

Türkiye-Sri Lanka ilişkilerinin Osmanlı Devleti döneminde 1864'te başladığını ifade eden Dissanayake, 1948'de Sri Lanka'nın bağımsızlığının ardından iki ülke diplomatik ilişkilerinin kurulduğunu söyledi.

Dissanayake, bu yıl Sri Lanka'nın bağımsızlığının 75. yılı ve Türkiye'nin bağımsızlığının 100. yılı olduğunu, iki ülkenin de diplomatik ilişkilerinin 75. yılını kutlayacağını söyledi.

Büyükelçiliklerin karşılıklı olarak yaklaşık 10 yıl önce açıldığını kaydeden Büyükelçi, iki ülkenin çeşitli işbirliği anlaşmaları imzaladığını dile getirdi.

- "SRİ LANKA, TÜRKİYE'NİN KÜRESEL BİR GÜÇ OLARAK ÖNEMİNİN FARKINDA"

Dissanayake, iki ülke arasındaki işbirliğine işaret ederek "O kadar çok fırsatımız var ki ticaretimizi ve yatırımımızı olduğu kadar turizmi de çift yönlü olarak geliştirebiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum. Siyasi ilişkiler açısından Sri Lanka, Türkiye'nin küresel bir güç olarak öneminin farkında." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki barış çabalarına ve Tahıl Koridoru Anlaşması'na değinen Dissanayake, tahıl anlaşmasının Türkiye'nin "yumuşak gücünün iyi bir göstergesi" olduğunu vurguladı.

Dissanayake, Türkiye'nin 4 milyona yakın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığını da hatırlattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2022'nin başında Sri Lanka'ya yaptığı ziyarete de değinen Dissanayake, "Bence çok yerinde bir ziyaret oldu. O ziyaretin ilişkilerimizi artırmamıza vesile olduğunu da biliyoruz." dedi.

Dissanayake, söz konusu ziyaretin iki ülke arasındaki etkileşimi de artırdığına dikkati çekerek "Umuyoruz ki gelecek yıl Dışişleri Bakanımız, Antalya Diplomasi Forumu'nu ziyaret edebilecek ve bu da ilişkileri daha da yakınlaştıracaktır." diye konuştu.

Büyükelçi, öte yandan 2023'te ikili siyasi istişareleri ve Ortak Ekonomik ve Teknik Komisyonun üçüncü oturumunu gerçekleştirmeyi umduklarını söyledi.

- İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TURİZMİ ARTIRMADA THY İLE "MALDİVLER-SRİ LANKA" TATİL PAKETİ ÖNERİSİ

İki ülkenin ticari ilişkilerine değinen Dissanayake, Türkiye-Sri Lanka ikili ticaret hacminin 350 milyon dolar olduğunu ifade etti.

Dissanayake, Türkiye ve Sri Lanka ikili ticareti konusunda "çok fazla potansiyel" olduğunun altını çizerek Sri Lanka'dan Türkiye'ye çoğunlukla çay ihraç edildiğini, yalnızca çayın, Sri Lanka'nın Türkiye'ye ihracatının yüzde 78'ini oluşturduğunu aktardı.

Türkiye'nin Kolombo Büyükelçiliği ile ticareti nasıl çeşitlendirip artıracakları konusunda ayrıntılı bir görüşme yaptıklarını kaydeden Dissanayake, görüşmelerde Türk Hava Yollarıyla (THY) turizm tanıtımı konusunun öne çıktığını söyledi.

Dissanayake, Türkiye'den Maldivler'e gitmek için Türk vatandaşlarının THY'yi kullandığına dikkati çekerek bu bağlamda Maldivler'e Sri Lanka'nın da eklenerek "Maldivler ve Sri Lanka'nın bir arada olacağı bir tatil paketi" yapılabileceğini dile getirdi.

Türkiye'de 8 Sri Lanka fahri konsolosunun olduğunu aktaran Büyükelçi Dissanayake, "Kendileriyle şimdiden görüşmeye başladık. Bağımsızlığımızın 75. yılını kutlarken ikili ilişkilerimizin yanı sıra tüm bu bölgelerde fotoğraf sergileri, aile gezileri, yemek festivalleri gibi bir dizi etkinliğimiz de olacak. Her iki destinasyonu da tanıtmak için medyayı ve özellikle sosyal medyayı kullanmaya devam edeceğiz. Özellikle turizmin tanıtılması söz konusu olduğunda, kesinlikle buradaki Büyükelçiliğimiz, Kolombo'daki Türk Büyükelçiliği'yle ortak çaba sarf edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- SRİ LANKA, TÜRKİYE İLE SAVUNMA SANAYİSİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPABİLİR

"Sri Lanka, Türkiye ile savunma sanayisi alanında iş birliği yapmayı düşünüyor mu?" sorusuna Dissanayake, "Bir ilgi var. Geçmişte bu bağlamda bazı ziyaretler olmuştu. Şu anda bazı işbirliklerini de görüşüyoruz. Potansiyel olduğuna eminim." yanıtını verdi.

Büyükelçi Dissanayake, ülkesinin Türkiye'nin hangi savunma ürünleriyle ilgilendiğinin sorulması üzerine, "Belki dronlar. Sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda yaban hayatı izleme, arama ve kurtarma, yaban hayatı kaçakçılığı ve başka amaçlar için de hatta tarımsal sorunlar için bile. Buradaki üniversitelerden biriyle ve ayrıca dron üretimi veya diğer dron araştırmalarıyla ilgilenen Sri Lanka'daki bir üniversiteyle görüşmeye başladık." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında ne tür işbirlikleri yapabileceklerini görmeleri için ilgili bakanlıklara ocak ayında ziyaret gerçekleştireceğini kaydeden Büyükelçi, Sri Lanka'nın Türkiye ile savunma işbirliği yapabileceğini söyledi.

- "TÜRKİYE DÜNYANIN MERKEZİNDE GİBİ"

Dissanayake, Türkiye'nin Yeniden Asya girişimini nasıl değerlendirdiklerinin sorulması üzerine, "Oldukça yararlı ve ilginç olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda ülkelerin birbirlerini anlamasını da sağlayacak. Gelişmekte olan ülkeler arasında genellikle olan şey, hepimizin Batı'daki gelişmiş ülkelerle, Japonya'yla veya Avustralya'yla etkileşimlerimizi artırmaya bakmamızdır. Ama kendi aramızda nasıl işbirliği yaptığımıza bakmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin Asya'ya bakış açısının "çok iyi" olduğunu vurgulayan Büyükelçi, "Çünkü gerçekten bakarsanız, Türkiye dünyanın merkezinde gibi. Çünkü Türkiye'nin doğusundaki ve Türkiye'nin batısındaki kültürlere bakarsanız, farklılar ama güzel bir Türkiye karışımı görüyorsunuz." dedi.

Dissanayake, Türkiye'nin genç kuşaklarının Asya ülkeleriyle de birçok ortak yönün olduğunu görmeleri açısından "Yeniden Asya" girişiminin "ufuk açıcı" olacağına işaret etti.

Büyükelçi Dissanayake, Asya'ya bakmanın ve burayla daha fazla etkileşimde olmanın, bu ülkelerin, Türkiye'nin iklim değişikliği sorunlarıyla mücadelesine nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda yardımcı olacağını ifade etti.

Yeniden Asya girişiminin önemine işaret eden Büyükelçi, bu girişimin Türkiye için "güzel faydalar sağlayacağını" belirtti.