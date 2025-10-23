Dünyada birçok ülke eskiyen savaş uçağı envanterini yenilemek için harekete geçmiş durumda. Türkiye dahil birçok ülke savaş uçağı stoklarını yenilemek için savaş uçağı üreten merkezlerle temaslarını sürdürüyor. Mısır hükümeti de bölgede artan tehlikelere karşı Eurofighter savaş uçaklarını envanterine katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Avrupa'da konsorsiyum tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon savaş uçakları, birçok ülke tarafından yakın markaj içinde bulunuyor. Kahire yönetimi, savaş uçağı filosunu yenilemek için ABD ve Rusya ile temaslarda bulunurken olumlu sonuç alamadı. Rotayı Avrupa'ya çeviren Mısır yönetimi, 15 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almak için, savaş uçağı üreten şirket ile pazarlık masasına oturdu.

Mısır basınında yer alan habere göre, Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda önemli mesafe kat edilirken Mısır yönetiminin pazarlıkları yakın zamanda bitireceği tahmin ediliyor. Yer alan haberde 15 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı pazarlığının maliyetine dair ise bir bilgiye yer verilmedi.