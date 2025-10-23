İSTANBUL 22°C / 18°C
23 Ekim 2025 Perşembe
  • Kritik pazarlık bitti: 15 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının havalimanına inmesi an meselesi
Savunma

Kritik pazarlık bitti: 15 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının havalimanına inmesi an meselesi

Dünyada savaş sesleri yükselirken, Avrupa'daki konsorsiyum tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon'larla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Mısır yönetimi bölgede artan gerilimlerden sonra Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını radarına aldı. İşte detaylar...

23 Ekim 2025 Perşembe 16:54
Kritik pazarlık bitti: 15 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağının havalimanına inmesi an meselesi
Dünyada birçok ülke eskiyen savaş uçağı envanterini yenilemek için harekete geçmiş durumda. Türkiye dahil birçok ülke savaş uçağı stoklarını yenilemek için savaş uçağı üreten merkezlerle temaslarını sürdürüyor. Mısır hükümeti de bölgede artan tehlikelere karşı Eurofighter savaş uçaklarını envanterine katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

MISIR, 15 ADET EUROFİGHTER TYPHOON SAVAŞ UÇAĞI ALACAK

Avrupa'da konsorsiyum tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon savaş uçakları, birçok ülke tarafından yakın markaj içinde bulunuyor. Kahire yönetimi, savaş uçağı filosunu yenilemek için ABD ve Rusya ile temaslarda bulunurken olumlu sonuç alamadı. Rotayı Avrupa'ya çeviren Mısır yönetimi, 15 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın almak için, savaş uçağı üreten şirket ile pazarlık masasına oturdu.

Mısır basınında yer alan habere göre, Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda önemli mesafe kat edilirken Mısır yönetiminin pazarlıkları yakın zamanda bitireceği tahmin ediliyor. Yer alan haberde 15 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı pazarlığının maliyetine dair ise bir bilgiye yer verilmedi.

