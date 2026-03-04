Avrupa savunma dengelerini yakından ilgilendiren dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor. Belçika'nın, Fransa'dan 10 adet Rafale savaş uçağı satın almak üzere görüşmelere başladığı iddia edildi. Olası anlaşma, hem NATO içindeki askeri iş birliğini güçlendirecek hem de Avrupa savunma sanayisinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

Fransız savunma devi Dassault Aviation tarafından üretilen Dassault Rafale, çok rollü yapısıyla dikkat çekiyor. Hava-hava, hava-yer ve keşif görevlerini aynı platformda icra edebilen uçak, gelişmiş radar sistemleri ve elektronik harp kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Belçika'nın Rafale savaş uçağı tercihi, Avrupa merkezli savunma sistemlerine yönelimin güçlendiği bir döneme denk geliyor. Uzmanlara göre Brüksel yönetimi, operasyonel esneklik ve NATO standartlarına tam uyum açısından Rafale savaş uçağı seçeneğini stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyor.

TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Rafale savaş uçağı, çift motorlu yapısı ve AESA radar sistemi sayesinde yüksek manevra kabiliyeti sunuyor. Meteor hava-hava füzesi, SCALP seyir füzesi ve gelişmiş elektronik harp sistemleri ile donatılabiliyor.

Belçika, NATO'nun kurucu üyelerinden biri olarak Avrupa güvenlik mimarisinde kritik bir rol oynuyor. Olası Rafale savaş uçağı alımı, özellikle Doğu Avrupa'daki güvenlik hassasiyetlerinin arttığı bir dönemde dikkat çekiyor.

Fransa açısından ise bu satış, Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesi ve kıta içi askeri iş birliğinin artırılması anlamına geliyor. Paris yönetimi, son yıllarda Rafale savaş uçağı ihracatında önemli başarılar elde etmişti.

Belçika'nın Fransa'dan 10 adet Rafale savaş uçağı satın alması halinde, Avrupa savunma iş birliği yeni bir boyut kazanabilir. Anlaşmanın detayları ve resmi açıklamalar önümüzdeki süreçte netleşecek olsa da, bu gelişme şimdiden savunma çevrelerinde geniş yankı uyandırmış durumda.