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Savunma

Kritik pazarlık sonuç verdi! 114 adet Rafale savaş uçağı yola çıktı

Bölgede artan şiddetli çatışmalardan sonra Hindistan'dan son dakika Rafale savaş uçağı hamlesi geldi. Yeni Delhi yönetimi, envanterini yenilemek için 114 adet Rafale savaş uçağına talip oldu.

METE ALİ MAVİŞ3 Haziran 2026 Çarşamba 17:11 - Güncelleme:
Kritik pazarlık sonuç verdi! 114 adet Rafale savaş uçağı yola çıktı
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Hindistan, hava kuvvetlerinin savaş gücünü artırmak amacıyla 114 adet Rafale savaş uçağı tedariki için Fransa ile yürüttüğü görüşmelerde önemli bir aşamaya geldi. Yeni Delhi yönetiminin, dev anlaşma için Fransa'ya resmi talep mektubu (LoR) gönderdiği ve müzakerelerin hız kazandığı bildirildi.

114 ADET RAFALE SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Söz konusu program kapsamında Hindistan Hava Kuvvetleri'nin envanterine 114 yeni Rafale savaş uçağı kazandırılması hedeflenirken, uçakların büyük bölümünün ülkede üretilebilmesi için yerli sanayi iş birliği seçenekleri de değerlendiriliyor. Planlamaya göre ilk etapta bazı uçaklar Fransa'dan teslim alınacak, kalanların önemli kısmı ise Hindistan'da üretilecek.

Yetkililer, Rafale savaş uçağı anlaşmasının Hindistan'ın azalan savaş uçağı filosunu güçlendirmesi ve bölgesel güvenlik ortamında hava üstünlüğünü koruması açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanı'nın da Fransa'da temaslarda bulunarak Rafale savaş uçağı alım sürecine destek verdiği ifade ediliyor.

Daha önce 36 adet Rafale savaş uçağını envanterine katan Hindistan'ın, yeni Rafale savaş uçağı alımı ile birlikte Fransız yapımı savaş uçaklarına olan yatırımını önemli ölçüde artırması bekleniyor. Anlaşmanın tamamlanması halinde bu proje, ülkenin en büyük savaş uçağı tedarik programlarından biri olarak kayıtlara geçecek.

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