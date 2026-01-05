İSTANBUL 16°C / 10°C
  Kritik pazarlık sonuç verdi! 16 adet F-16 savaş uçağı askeri üsse geliyor
Savunma

Kritik pazarlık sonuç verdi! 16 adet F-16 savaş uçağı askeri üsse geliyor

Dünya yeni yıla Maduro'nun yakalanmasıyla girdi. Dünyada yaşanan kaos yine devam ediyor. Yaşanan gelişmelerden sonra ABD yapımı olan F-16 savaş uçağı için son dakika gelişmesi yaşandı. Avrupa ülkesi, 16 adet F-16 savaş uçağı için ABD ile görüşecek. İşte detaylar...

5 Ocak 2026 Pazartesi 16:37
Kritik pazarlık sonuç verdi! 16 adet F-16 savaş uçağı askeri üsse geliyor
Kuzey Avrupa'da dengeleri etkileyebilecek bir iddia gündeme geldi. Norveç'in, ABD'den 16 adet F-16 savaş uçağı almak için temaslara başlayacağı öne sürüldü.

NORVEÇ 16 ADET F-16 SAVAŞ UÇAĞI İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Uluslararası savunma kulislerinde konuşulan son iddiaya göre Norveç, hava gücünü güçlendirmek amacıyla ABD ile F-16 savaş uçağı alımı konusunda görüşmelere hazırlanıyor. İddialar, Norveç'in envanterini yenileme ve operasyonel kapasitesini artırma hedefi doğrultusunda 16 adet F-16 savaş uçağı için masaya oturabileceği yönünde.

Savunma kaynakları, F-16 savaş uçağı platformunun çok rollü yapısı, modernizasyon seçenekleri ve NATO uyumluluğu nedeniyle tercih edilebilirliğini koruduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Kuzey Atlantik'te artan güvenlik hassasiyetleri, Norveç'in F-16 savaş uçağı gibi kanıtlanmış bir platformla caydırıcılığını artırma arayışını güçlendiriyor.

ABD ile yapılması muhtemel görüşmelerin içeriğine dair resmi bir açıklama bulunmazken, F-16 savaş uçağı paketinin modern aviyonikler, bakım-destek unsurları ve eğitim başlıklarını da kapsayabileceği iddia ediliyor. Uzmanlar, olası anlaşmanın Norveç Hava Kuvvetleri'nin görev çeşitliliğini artırabileceğini ve F-16 savaş uçağı filosunun bölgesel güvenliğe katkı sağlayabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, F-16 savaş uçağı alımının takvimi ve finansman modeli de merak konusu. İddialar doğrulanırsa, Norveç'in ABD ile savunma iş birliğinde yeni bir sayfa açabileceği ve F-16 savaş uçağı tercihiyle stratejik bir adım atabileceği konuşuluyor.

Gözler şimdi Oslo ve Washington'dan gelecek resmi açıklamalarda. İddiaların netlik kazanması halinde F-16 savaş uçağı başlığı, savunma gündeminin üst sıralarında yer almaya devam edecek.

