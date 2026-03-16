Kuzey Afrika'da askeri dengeyi değiştirebilecek önemli bir gelişme gündemde. Fas'ın, Rus yapımı Su-35 savaş uçaklarını satın almak için girişimlere başlayabileceği iddia edildi. Savunma kulislerinde konuşulan bilgilere göre Rabat yönetimi, hava kuvvetlerinin kabiliyetlerini artırmak amacıyla yaklaşık 30 adet Su-35 savaş uçağı için çeşitli seçenekleri değerlendirmeye başladı.

30 ADET SU-35 SAVAŞ UÇAĞI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Son yıllarda savunma yatırımlarını artıran Fas'ın, bölgesel güvenlik ortamındaki değişimler nedeniyle hava kuvvetlerini modernize etmeye önem verdiği biliniyor. Bu kapsamda yeni nesil savaş uçaklarının envantere katılması planlanırken, Rus üretimi Su-35 platformunun da masadaki seçeneklerden biri olduğu ifade ediliyor.

Uzmanlara göre Su-35 savaş uçağı, yüksek manevra kabiliyeti, gelişmiş radar sistemi ve uzun menzilli hava-hava füzeleriyle öne çıkan 4++ nesil bir savaş uçağı olarak kabul ediliyor. Böyle bir tedarikin gerçekleşmesi halinde Fas Hava Kuvvetleri'nin operasyonel kapasitesinde ciddi bir artış yaşanabileceği değerlendiriliyor.

BÖLGESEL REKABET ETKİLİ OLABİLİR

Kuzey Afrika'da özellikle Fas ile Cezayir arasındaki askeri rekabetin son yıllarda hız kazandığı biliniyor. Cezayir'in envanterinde modern Rus savaş uçaklarının bulunması, Rabat yönetiminin de benzer platformlara yönelmesine neden olabilecek faktörlerden biri olarak gösteriliyor.

Analistler, Fas'ın Su-35 savaş uçağına alımına yönelmesinin yalnızca askeri modernizasyon değil aynı zamanda bölgesel güç dengesi açısından da stratejik bir hamle olabileceğini belirtiyor.

RESMİ AÇIKLAMA HENÜZ YOK

Şu ana kadar Fas hükümeti veya Rus yetkililer tarafından Su-35 savaş uçağı alımına ilişkin resmi bir anlaşma ya da doğrulama yapılmış değil. Ancak savunma kaynakları, olası bir satın alma sürecinin ön görüşmeler ve fizibilite çalışmalarıyla başlayabileceğini ifade ediyor.

Önümüzdeki dönemde Fas'ın Su-35 savaş uçaklarına yönelik resmi adımlar atıp atmayacağı, bölgedeki savunma dengeleri açısından yakından takip edilecek.