İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2024 Çarşamba / 5 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,7445
  • EURO
    32,9081
  • ALTIN
    1964.99
  • BIST100
    8970.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Kritik teknoloji için imzalar atıldı! Türkiye ile Ürdün gücünü birleştiriyor
Savunma

Kritik teknoloji için imzalar atıldı! Türkiye ile Ürdün gücünü birleştiriyor

Savunma sanayisinde adından çokça söz ettiren Türkiye ile Ürdün arasında işbirliklerini geliştirmek için imzalar atıldı. Bu kapsamda Türkiye ve Ürdün'deki yetenekler balistik koruyucular için birleşiyor.

AA14 Şubat 2024 Çarşamba 11:23 - Güncelleme:
Kritik teknoloji için imzalar atıldı! Türkiye ile Ürdün gücünü birleştiriyor
ABONE OL

Türkiye ile Ürdün arasında savunma sanayisindeki işbirliklerine yeni bir halka eklendi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde ileri seramik ve kompozit balistik koruyucu ürün geliştirip ürünlerini yurt içinde ve dışındaki birçok kullanıcıya sunan Nurol Teknoloji, Ürdün Tasarım ve Geliştirme Bürosu (JODDB) ile Suudi Arabistan'da düzenlenen World Defense Show Fuarı'nda mutabakat zaptı imzaladı.

TÜRKİYE İLE ÜRDÜN GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRDİ

Taraflar adına zapta JODDB Genel Müdürü Tuğgeneral Ayman Ahmad Al-Batran ve Nurol Teknoloji Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Selim Baybaş imza attı.

Bu kapsamda Nurol Teknoloji ile Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin geliştirilmesinde rol alan devlet kurumu JODDB, balistik testlerde karşılıklı işbirliğine gidilecek, kolektif yetenekler geliştirilecek ve birlikte iş potansiyeli en üst düzeye çıkarılacak.

Türkiye ile Ürdün arasında savunma sanayisindeki işbirliktelikleri çeşitli alanlarda geçmişe uzanıyor. Başta ASELSAN olmak üzere Türk savunma sanayisi şirketleri Ürdün Silahlı Kuvvetlerine çeşitli ürün ve hizmetler sağlıyor. Son olarak Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Ürdün'e yönelik Fı̇şek İmla-Montaj&Mermı̇ ve Kovan Üretı̇m Hatları Tedarı̇k ve Kurulumu Projesi için sözleşme imzalamıştı.

Tasarım ve geliştirme, test ve değerlendirme, teknoloji inkübasyonu gibi çalışmalar yürüten JODDB, kara sistemleri, silah sistemleri, mühimmat, elektronik, elektro-optik, asker teçhizatı, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, 3D yazıcılar siber güvenlik gibi alanlarda çözümler ortaya koyuyor.

Ürdün Silahlı Kuvvetlerine bilimsel ve teknik hizmetlerin tedarikine yönelik yerli yetenek sağlamak için faaliyet gösteren kuruluş, ayrıca Orta Doğu gereksinimleri için optimize edilmiş savunma ve ticari ekipman tedariki gerçekleştiriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.