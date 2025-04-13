Uluslararası yaptırımlar, enerji gelirlerindeki düşüş ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle ekonomisi baskı altında olan Rusya, 2023'te GSYİH'sının %5.9'unu savunma harcamalarına ayırdı. Yeni bütçenin bu tabloyu nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.

ASKERİ GÜÇ GÖSTERGESİ: DEV BÜTÇE VE STRATEJİK HEDEFLER

Putin, Rus Donanması'nın modernizasyonuna yönelik açıkladığı 8.4 trilyon rublelik bütçeyi, "ilkesel bir mesele" olarak nitelendirdi. Kaynakların yeni gemi ve deniz araçlarının inşasına ayrılacağı belirtilirken, özellikle stratejik denizaltılarla nükleer caydırıcılığın güçlendirilmesi planlanıyor.

DENİZALTI GÜCÜ YENİLENİYOR: BOREİ VE YASEN-M SINIFI ÖN PLANDA

Modernizasyon planında, Sovyet döneminden kalan denizaltıların yerini alacak Borei sınıfı denizaltılar ve uzun menzilli füzelerle donatılmış Yasen-M sınıfı saldırı denizaltıları öne çıkıyor. Her biri milyonlarca dolarlık maliyete sahip bu platformlar, Rusya'nın denizden nükleer caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

SUÜSTÜ GÜCÜ GENİŞLİYOR: FIRKATEYN VE KORVET PROJELERİ

Amiral Gorshkov sınıfı fırkateynler ve Karakurt sınıfı korvetler, Rus suüstü filosunun yenilenmesinde kilit rol oynuyor. Ancak motor tedariki ve iş gücü sıkıntısı, üretim sürecinde gecikmelere neden oluyor.

KÜRESEL REKABET: ABD VE ÇİN'İN GERİSİNDE

ABD Donanması'nın 2024 bütçesi 236 milyar dolarken, Çin 370 savaş gemisiyle Rusya'yı geride bırakmış durumda. Rusya'nın bu yatırımı, hem deniz gücünü artırma hem de Batı'ya karşı caydırıcılık sağlama amacını taşıyor.

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