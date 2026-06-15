Küresel SİHA gücümüzün etkisine kapıldılar: Türkiye dünya lideri

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde son yıllarda yakaladığı yükseliş, Yunanistan'da da dikkatle takip ediliyor.

Yunanistan'ın önde gelen haber sitelerinden in.gr'de yayımlanan analizde, Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı ihracatında dünya lideri konumuna ulaştığı ve savunma sanayi ihracatında tarihi seviyelere yükseldiği vurgulandı.

Haberde, Türkiye'nin bugün 40'tan fazla ülkeye savunma ekipmanı ihraç ettiği belirtilirken, havacılık ve savunma sanayi ihracatının 10 milyar dolar sınırını aştığına dikkat çekildi. Analizde, özellikle son yıllarda araştırma-geliştirme, insansız sistemler ve uzay teknolojilerine yapılan yatırımların meyvelerini verdiği ifade edildi.

Yunan basınına göre, Türk savunma sanayisinin en büyük itici güçlerinden biri insansız hava araçları oldu. Baykar'ın geliştirdiği platformların küresel pazarda önemli bir paya sahip olduğu belirtilirken, Türkiye'nin dünya genelinde kullanılan silahlı insansız hava araçlarının büyük bölümünü tedarik eden ülke konumuna yükseldiği kaydedildi.

Analizde, Türkiye'nin yalnızca İHA alanında değil, savaş uçakları, füze sistemleri, radar teknolojileri, zırhlı araçlar ve deniz platformlarında da güçlü bir üretim kapasitesi oluşturduğu vurgulandı. Baykar, TUSAŞ, ASELSAN, ROKETSAN, ASFAT, OTOKAR, TEI, STM, Nurol Makina ve BMC gibi şirketlerin Türk savunma sanayisinin lokomotifleri arasında gösterildiği belirtildi.

"TÜRKİYE ARTIK SADECE MÜŞTERİ DEĞİL, ÜRETİCİ VE İHRACATÇI"

Yunan basını, son 20 yılda yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye'nin yabancı savunma ürünlerine bağımlı bir ülkeden, kendi teknolojisini geliştiren ve ihraç eden bir aktöre dönüştüğünü yazdı. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında Avrupa'nın güvenlik politikalarını yeniden şekillendirdiği belirtilirken, NATO ülkelerinin Türkiye'yi yalnızca askeri bir müttefik değil aynı zamanda önemli bir savunma sanayi ortağı olarak gördüğü ifade edildi.

Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda çok sayıda ülkeyle savunma iş birliği anlaşmalarının hayata geçirilmesinde aktif rol oynadığı belirtilirken, Ankara'nın bu diplomatik hamlelerle savunma sanayi ihracatındaki küresel etkisini daha da genişlettiği yorumu yapıldı.

Haberde, Ankara'nın Avrupa pazarındaki varlığını artırmayı ve ortak üretim projelerine ağırlık vermeyi hedeflediği aktarılırken, Türk savunma şirketlerinin bazı siyasi engellere rağmen uluslararası pazarlarda etkisini artırmaya devam ettiği değerlendirmesi yapıldı.