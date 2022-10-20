Bir ülke daha talip oldu! Türkiye'den SİHA satın alacaklar

Türkiye'nin yüz akı projeleri olan İHA ve SİHA'lar dünya devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.



Eylül 2021'de Fas, Baykar'dan 70 milyon dolara satın aldığı 13 silahlı insansız hava aracından ilkini teslim aldı.

Bölgede iki devlet arsında süre gelen çekişme bu hamleden sonra derinleşti.

DÜNYA BASININDA

Onlarca ülkenin arasına son olarak Cezayir eklendi. Middle East Eye internet sitesinin aktardığına göre, Kuzey Afrika'da Fas'tan sonra Cezayir de İHA'lar için harekete geçti.

Cezayir'in, aylarca süren müzakereler döneminde mevcut tüm Türk İHA ve SİHA'larını incelediği belirtildi.

ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Haberde Türk Büyükelçisi Mahinur Özdemir'e de övgü dolu sözlerle atıfta bulunuldu, "Müzakereler, akıcı bir Fransızca konuşan ve siyasi olarak atanan ve herhangi bir sorun ortaya çıktığında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a doğrudan bağlanan Özdemir'in yardımıyla ilerledi." denildi.

10 ADET ANKA-S İHA SATIN ALINDI

"Nihayetinde Cezayirliler, Ukrayna'nın yanı sıra Suriye , Libya ve Dağlık Karabağ'da kanıtlanmış deneyime sahip büyük savaş uçağı olan ünlü Bayraktar TB2'lere karşı karar verdiler." ifadelerine yer verilen haberde süreç sonunda Cezayir'in TUSAŞ tarafından üretilen 10 adet ANKA-S İHA satın alınmasına karar verildiği kaydedildi.

"KUZEY AFRİKA ÇÖLLERİNDE KULLANIŞLI"

Haberde, "ANKA-S, orta irtifa, uzun ömürlü ve 30 saat kesintisiz uçabiliyor. Uydu bağlantısı sayesinde diğer seçeneklere göre çok daha geniş bir alanı kapsayabilir. Bu da binlerce kilometrelik çölü olan Kuzey Afrika gibi yerlerde kullanışlı olduğu anlamına geliyor." denildi.

Star Gazetesi