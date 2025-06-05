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Savunma

Kuzey Avrupa'da aranan kan bulundu: Yeni nesil radar sistemi için tarih verildi

Hava gözetleme kabiliyetinin gelişimi için yeni nesil radar sistemleri devreye giriyor. Çok yakında envanterde olacağı duyurulan yeni nesil radar sistemi, Kuzey Avrupa'nın bölgesel güvenlik dengesini yeniden şekillendirecek.

HABER MERKEZİ5 Haziran 2025 Perşembe 18:33 - Güncelleme:
Kuzey Avrupa'da aranan kan bulundu: Yeni nesil radar sistemi için tarih verildi
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Yeni nesil bir sistemle hava güvenliği vizyonu güncelleniyor. Kuzey Avrupa'nın 2027'ye uzanan yol haritasında, hava hakimiyetini artıracak teknolojik hamle dikkat çekiyor. Gelişmiş takip kabiliyeti ve taşınabilir yapısıyla öne çıkan yeni platform, stratejik hamlelerin bir parçası haline geldi.

YENİ NESİL RADAR SİSTEMİ SINIRLARIN ÖTESİNDE

İsveç, hava sahasının güvenliğini sağlamak ve uzun menzilli tehditlere karşı erken uyarı kabiliyetini artırmak amacıyla yeni nesil bir radar sistemini tercih etti. 5. nesil olarak tanımlanan bu sistemin, ülkenin savunma doktrininde önemli bir yer tutması bekleniyor.

NATO İLE ENTEGRE ÇALIŞABİLİRLİK

Yeni radar, sadece İsveç'in ulusal güvenliğine değil, aynı zamanda ittifak içindeki birlikte çalışabilirlik yeteneğine de katkı sunacak. Sistem, NATO ülkeleriyle ortak harekât ve veri paylaşımı açısından yüksek uyumluluk sunuyor.

Sistem, gelişmiş teknolojisi sayesinde elektronik karıştırma koşullarında dahi etkili hedef tespiti yapabiliyor. Uzun menzilli algılama kapasitesi sayesinde erken uyarı sistemlerinin etkinliğini ciddi oranda artıracak.

MOBİL VE ESNEK KULLANIM AVANTAJI

Sistemin hem sabit hem de mobil varyantları mevcut. Hava, kara ve demir yolu üzerinden taşınabilen yapısı, radarın farklı coğrafi ve operasyonel koşullarda da etkin şekilde konuşlandırılmasını sağlıyor.

STRATEJİK TESLİM TAKVİMİ

Radarların İsveç'e 2027 yılında teslim edilmesi planlanıyor. Bu zamanlamayla birlikte, ülkenin savunma altyapısındaki modernizasyon çalışmaları kritik bir eşiği daha aşmış olacak.

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